Umstrittenes Konzert in Bern – Protestaktion gegen Rammstein vor dem Stadion Die Juso und andere Gruppen haben zur Demo gegen das heutige Rammstein-Konzert aufgerufen. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann. Jessica King

Auch Graffiti in der Stadt, hier bei der Reitschule, fordern die Absage der Rammstein-Konzerte in Bern. Foto: Franziska Rothenbühler

Noch selten waren Konzerte in der Schweiz so umstritten wie jene, die Samstag und Sonntag im Wankdorfstadion stattfinden. Rammstein treten auf – obwohl die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Sänger Till Lindemann ermittelt, dem Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe an Fans vorgeworfen wird.

Bereits hat die Juso Schweiz gemeinsam mit den SP-Frauen und weiteren feministischen Organisationen den Schweizer Veranstalter Gadget abc aufgefordert, die beiden Konzerte abzusagen – und für eine Petition 7500 Unterschriften gesammelt. Nun ruft die Jungpartei gemeinsam mit anderen Organisationen zur Protestaktion auf: Um 16.30 Uhr soll eine bewilligte Demonstration vor dem Stadion Wankdorf stattfinden. Dort also, wo auch Rammstein-Fans sich versammeln und für das Konzert anstehen.

Dass die beiden Konzerte definitiv stattfinden, hat der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause (Die Mitte) bereits bestätigt. Die Vorwürfe wiegten sehr schwer, doch die Rechtslage sei klar: Es liegen eine Bewilligung und diverse Verträge mit der Band und den Veranstaltern vor. «Hier werden moralische und rechtliche Rahmenbedingungen vermischt.» Somit gebe es keine Grundlage, auf die sich eine Konzertabsage stützen könnte. Zu hoch ist zudem der Betrag, um den es für die Veranstalter ginge: Der geschätzte Umsatz der beiden Konzerte beträgt – allein durch Ticketverkäufe – rund 12 Millionen Franken.

Gadget abc liess im Vorfeld verlauten, dass sie die Anschuldigungen gegen Till Lindemann und Rammstein ernst nehmen – aber auch das Prinzip der Unschuldsvermutung wahren. Auf die sogenannte Row Zero, wo handverlesene Frauen warten, die nach dem Konzert hinter die Bühne dürfen, soll bei den Berner Shows verzichtet werden: «Wir arbeiten wie immer in Abstimmung mit den Behörden, der Veranstaltungsstätte und weiteren Partnern an verschiedenen Massnahmen, um die Sicherheit aller Konzertbesuchenden und Mitarbeitenden sicherzustellen. Dabei stehen unter anderem spezialisierte Care-Teams im Einsatz.»

Till Lindemann bei einem Konzert in Helsinki Ende Mai. Foto: Venla Shalin (Redferns)

