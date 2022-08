Pussy Riot in der Mühle Hunziken – Protest am Teich Mit düsteren Beats und Parolen gegen Putin sorgten die russischen Punk-Rock-Band in Rubingen für für eine beklemmende Atmosphäre. Und sie hinterliessen doch noch ein Graffiti. Johannes Reichen

Pussy Riot auf der «Bühne am Teich» bei der Mühle Hunziken in Rubigen. Foto: Beat Mathys

Noch bis am Sonntag läuft in Rubigen die «Bühne am Teich», das Freiluft-Sommerprogramm der Mühle Hunziken. Idyllisch zwischen Club, Hunzikengut-Villa und Naturschutzgebiet Hechtenloch gelegen, geben hier normalerweise Mundartbands wie Span, Bubi Eifach und Florian Ast den Ton an. Am Dienstagabend aber wird es mit Pussy Riot politisch. Die Festnahme am Abend zuvor in Wabern wegen eines Graffitis verleiht dem Auftritt zusätzliche Brisanz und sorgt beim Publikum für Gesprächsstoff.