Ärger in der Wankdorf-City – Prostituierte empfangen Freier in Hotelzimmern Die neuen Hotels Stay Kooook und Moxy in Bern kämpfen mit ungebetenen Gästen: Sexarbeiterinnen nutzen die Apartments für ihre Liebesdienste. Michael Bucher

Diskretes Einchecken in anonymer Gegend: Prostituierte haben die Apartmenthotels Stay Kooook und Moxy in der Wankdorf-City offenbar für ihr Geschäft entdeckt. Foto: Christian Pfander

Vergangenen Herbst eröffnete die SV Group in der Wankdorf-City zwei neue Apartmenthotels. Das Stay Kooook und das Moxy, die im Gebäude neben dem SBB-Hauptsitz untergebracht sind, setzen auf ein innovatives Konzept. So gibt es etwa keine Réception, stattdessen setzen die Betreiber auf Self-Check-in mit dem Smartphone. So bestechend das einfache Buchungsprozedere und die erhöhte Anonymität sind, so locken die trendigen Hotels damit offenbar auch ungebetene Gäste an.

Die Gratiszeitung «Bärnerbär» macht in ihrer aktuellen Ausgabe ein Gerücht publik, wonach Prostituierte regelmässig die beiden Apartmenthotels nutzen würden, um Freier empfangen zu können. Die abends ziemlich verlassene Gegend rund um die Hotels liefere anscheinend optimale Bedingungen für Sexarbeiterinnen und deren auf Diskretion bedachte Kundschaft.