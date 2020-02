Propheten jenseits der Heimat Drei von vier Spielen hat der FC Thun in der Rückrunde gewonnen. Zwei zentrale Figuren im Aufschwung der Oberländer sind Chris Kablan und Ridge Munsy. Simon Scheidegger

Verspielt und zielstrebig: Ridge Munsy (l.) und Chris Kablan mussten auf dem Weg zum Profi einige Umwege machen. Foto: Christian Pfander

Die Szene spielt vor etwa 15 Jahren. Ridge Munsy und Chris Kablan sind auf dem Weg ins Training, sie sitzen im Bus Richtung Luzerner Allmend. Zugenickt hätten sie sich, sagt Munsy. «Weisst du, so.» Er hebt seinen Kopf und stösst das Kinn nach vorne. Kablan lacht. So hat alles angefangen.

Die beiden verstehen sich ausgezeichnet. Beim Fototermin haben sie sich gerade einen Ball zugeköpfelt, gelacht, als der Ball versprungen oder zu hoch geraten ist. Es hat ihnen nichts ausgemacht, fünf-, zehnmal wieder anzufangen oder auf Anweisungen des Fotografen ihre Position leicht zu verändern. Es war die Suche nach dem perfekten Bild.

Nun sitzen sie am Mittwochmittag in einem kleinen Büro neben dem Fanshop in der Stockhorn-Arena. Ihre Rücken drücken die Lehnen der Stühle leicht nach hinten. Die beiden Luzerner haben es sich bequem gemacht und erzählen ihre gemeinsame Geschichte.

Kleinfeld statt grosse Bühne

Zum Zeitpunkt dieser ersten Begegnung im Bus sind sie beide im Nachwuchs des FC Luzern aktiv, und trotz des Altersunterschieds von fünf Jahren intensiviert sich in der Folge der Kontakt – auch, weil Munsys Cousin zum Freundeskreis Kablans zählt.

Beide hegen sie den Traum, Fussballprofi zu werden. Munsy ist bisweilen nah dran. Mit 17 unterschreibt er seinen ersten Profivertrag, kommt daraufhin zu acht Einsätzen in der Super League. Kablan arbeitet sich durch alle Altersstufen hoch bis in die U-21. Doch die Geschichte von Ridge Munsy und Chris Kablan ist keine des linearen Aufstiegs, eher der Rückschläge und Umwege. Als er nicht mehr zum Einsatz kommt, versucht es Munsy in der Challenge League bei Lausanne und Yverdon, danach wechselt er zum SC Kriens, steigt ab und wieder auf, spielt zwischenzeitlich in der 1. Liga. Es ist die Suche nach dem perfekten Ort zur perfekten Zeit, doch eigentlich ist er da längst näher dran, wie sein Vater als Spengler zu arbeiten, als an einer Fussballerkarriere.

Auch Kablan verschlägt es zwei Jahre später nach Kriens, da im Luzerner Nachwuchs nicht so auf ihn gesetzt wird, wie er sich das erhofft hätte, und weil mit Jean-Daniel Gross ein Trainer an der Linie steht, den er seit Jugendjahren kennt, der ihn fördert und schätzt. Die beiden Freunde sind wieder vereint, aber es heisst Kleinfeld statt grosse Bühne. Das Ende aller Profiträume? Kablan verneint. «Wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr hätte Profi werden wollen, hätte ich aufgehört.» Der Ehrgeiz wird im Gespräch immer wieder deutlich, und die Inspiration dafür, sein Ziel weiterzuverfolgen, liefert ausgerechnet Munsy.

Sieger beim 1:5

21 Tore gelingen ihm in der Hinrunde 2014 in 14 Partien für Kriens, ein beachtlicher Wert, und doch einer, der es in der Regel nicht in die Notizbücher der Super-League-Sportchefs schafft. Doch da kommt Gross ins Spiel. Der Freiburger empfiehlt seinem ehemaligen YB-Teamkollegen Andres Gerber, ein Auge auf Munsy zu werfen, weil er weiss, dass der FC Thun auf solche Trouvaillen aus der Anonymität des Amateurfussballs angewiesen ist. Der Thuner Sportchef lädt Munsy nach Belek ins Trainingslager ein. «Ich wusste schon, dass ich eine gute Vorrunde gespielt hatte», sagt er rückblickend. «Aber damit hätte ich nie gerechnet.»

Anderthalb Jahre später wechselt der Stürmer mit der Referenz von 16 Toren als Publikumsliebling für rund eine Million Franken von Thun zu GC. «Ridges Weg hat mir gezeigt, dass der Traum lebt», sagt Kablan, der einst eine Lehre als Elektroinstallateur abbrach und stattdessen das Sportler-KV anfing, um voll auf Fussball setzen zu können. Der Traum, dass auch er einmal aus dem Nichts einen Anruf erhält. Er kommt, irgendwann im Frühjahr 2017. Kablan verliert im März mit Kriens im Cup-Viertelfinal gegen Sion zwar 1:5, ist aber an diesem Abend trotzdem ein Gewinner, denn nachdem er beim Coup in der ersten Runde gegen Thun bereits überzeugt hatte, reift bei Gerber auf der Tribüne nach dieser Partie endgültig die Gewissheit, dass er diesem jungen Aussenverteidiger eine Bewährungschance in der Super League geben möchte. Wieder auf Empfehlung von Compagnon Gross, versteht sich. Im Sommer erhält er einen Dreijahresvertrag.

«Chris hatte schon damals die Attribute eines modernen Aussenverteidigers», sagt Marinko Jurendic, der bei Kriens Gross als Trainer ablöste. «Er war dynamisch und torgefährlich.» Heute ist der 42-Jährige Trainer im Nachwuchs des FC Zürich. Er weiss, wie beschwerlich der Weg in den Profifussball ist. In der Regel würden es pro Jahrgang höchstens ein bis zwei Spieler schaffen. «Die Plätze in der Super League sind beschränkt, aber ich habe immer daran geglaubt, dass es Chris und Ridge packen.»

Die Verbaljongleure

Drei von vier Spielen hat der FC Thun in dieser Rückrunde gewonnen und bereits gleich viele Punkte geholt wie in der gesamten Vorrunde. Mit starken Leistungen haben Kablan und Munsy grossen Anteil am momentanen Aufschwung der Oberländer. Munsy erzielte zuletzt gegen Lugano (3:2) und Basel (1:0) seine ersten beiden Saisontore seit der Rückkehr im August und erinnerte mit seiner Dynamik und Schnelligkeit schon etwas an den Munsy, der die Herzen in Thun 2016 im Sturm eroberte. Und Kablan ist nicht nur zur unverzichtbaren Defensivkraft hinten links gereift, sondern auch torgefährlichster Aussenverteidiger der Liga. Kein anderer hat vier Treffer auf dem Konto. «Das ist eine Momentaufnahme», sagt Kablan, und Munsy meint: «Wir wissen beide, wie schnell es wieder anders aussehen kann.» Die beiden spielen sich den Ball verbal genauso gekonnt zu wie zuvor beim Fototermin.

Jean-Daniel Gross bemüht ein französisches Sprichwort, um den Weg von Chris Kablan und Ridge Munsy zu beschreiben: «Nul n’est prophète en son pays», was frei übersetzt so viel bedeutet, dass das Talent einer Person ausserhalb der Heimat eher anerkannt wird als zu Hause. Die beiden sind glücklich, da zu sein, wo sie jetzt sind, auch wenn das Ausland vor allem für Kablan ein Traum bleibt. Sollte es einmal konkreter werden, will Munsy mit seinen Erfahrungen in Deutschland und der Türkei zur Seite stehen. «Ich sehe bei ihm noch grösseres Potenzial als damals bei mir», sagt der 30-Jährige. Er hält kurz inne: «Aber Thun ist ein Verein, der sehr viel gibt, obwohl er nicht viel hat.» Er spricht nicht von Geld, sondern von menschlicher Wärme, Herzlichkeit, Vertrauen, Ruhe. Einem Umfeld, in dem er sich sehr wohl fühlt.

Kaum hat er das gesagt, öffnet sich die Tür zum Büro. Die Leiterin des Fanshops begrüsst die beiden Spieler, gibt Munsy einen Kuss auf die Wange, fragt, wie es geht. Es hätte keine bessere Illustration zu seinen Worten geben können.