Club in der Aarbergergasse – Propeller schliesst Ende Mai In der Berner Ausgehmeile Aarbergergasse geht eine Ära zu Ende: Im Frühling schliesst das Nachtlokal Propeller den Betrieb. Claudia Salzmann

Nach fast zwei Dekaden ist Schluss: Marco Belz schliesst seinen Propeller Club in der Aarbergergasse. Beat Mathys

Die wildeste Nacht im Propeller sei an einem Mitarbeiterfest gewesen. Als dann ein Angestellter aus der Putzequipe gestrippt habe, sei die Party perfekt gewesen. So erinnert sich Marco Belz an die Anfänge seines Clubs in der Aarbergergasse.

Jetzt, 18 Jahre später, hat sich vieles verändert, allem voran das Ausgehverhalten. Dazu kommt noch die Corona-Krise. Dennoch öffnete er am ersten Oktoberwochenende pünktlich zur Partysaison. Als es unter den Gästen einen Covid-19-Fall gab, schloss er freiwillig. «Das ist alles so anstrengend. Ich habe mit dem Team gesprochen, wir lassen den Club bis Ende Jahr zu», sagt der 41-Jährige. Die kleine Bar im Erdgeschoss, die bleibt allerdings offen. «Und die brummt. Die Leute sitzen draussen in der Kälte bis morgens um zwei Uhr.» Der Clubbetrieb im Keller soll, wenn es die Corona-Zahlen zulassen, Anfang nächsten Jahres weitergehen.