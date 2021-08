Sommerserie «Tour de Berne» – Berner Promis erzählen von Camping-Frust und Glücksmomenten Diesen Sommer haben wir Camperinnen und Camper im ganzen Kanton besucht. Nun verraten bekannte Bernerinnen und Berner, was das Campen für sie bedeutet. Mirjam Comtesse

So sehen Camping-Träume aus: Globetrotter-Chef André Lüthi in den USA. Foto: zvg

BEKB-Präsidentin Antoinette Hunziker-Ebneter: «Eine nicht enden wollende Nacht»

Antoinette Hunziker-Ebneter (60) ist Verwaltungsratspräsidentin der Berner Kantonalbank sowie Chefin und Gründungspartnerin der Forma Futura Invest AG. Foto: Manuel Zingg

«Mein erstes, letztes und einziges Camping-Abenteuer führte meine Freundin Alessandra und mich nach Sardinien zur Feier unserer bestandenen Maturaprüfung. Mit einem Gefühl von Freiheit und Abenteuerlust im Gepäck brachen wir auf. Vor dem Schlafengehen rundete ein wiederholtes Prosit auf unsere Zukunft zusammen mit ‹lebendem› Pecorino, dem berühmt-berüchtigten Madenkäse, den ersten Ferientag ab.

So weit, so gut. Doch die im Laufe des Abends zugeführte Flüssigkeit hatte inzwischen die Blase erreicht, und ein Gang zur rund 100 Meter entfernten Toilette des Campingplatzes drängte sich auf. Wäre da nicht dieses immer näher kommende und lauter werdende Heulen von wilden Hunden gewesen! Es erinnerte eher an dasjenige von Wölfen, und nach kurzem Überschlagen der Opportunitätskosten stand fest: ‹Mer händ doch nöd so pressant, wie mer gmeint händ.› Es folgte eine nicht enden wollende Nacht bis zum erlösenden Morgengrauen …»