Altjahrsapéro in Interlaken – Prominentes Stelldichein zum Jahresende Prächtiger Saal, gediegenes Ambiente, angeregte Gespräche: Die Oberhäupter der Bödeli-Gemeinden luden zum Altjahrsapéro nach Interlaken. Anne-Marie Günter

Von Tourismus- bis Bödeli-Gemeindeoberhäupter: (v.l.) Daniel Sulzer, Direktor Tourismusorganisation Interlaken TOI, Gemeindepräsident Jürgen Ritschard (Unterseen), Gemeindepräsidentin Lisa Randazzo-Anneler, (Matten), Regierungsrat Philippe Müller und Gemeindepräsident Philippe Ritschard (Interlaken). Foto: Anne-Marie Günter

Alles, was Rang und Namen hat? Oder die Bevölkerung in irgendeiner Weise unterstützt? Mit Kultur, Sicherheit, Gesundheit, Transport, Jugendförderung. Eine Präsidentin und zwei Präsidenten der drei grossen Bödeligemeinden luden traditionsgemäss zum Altjahrsapéro ein. Diesmal nach Interlaken in den traumhaften Theatersaal im Kursaal. Philippe Ritschard war für die Begrüssung besorgt. Rück- und Ausblicke, zum Beispiel auf die gemeinsamen Grossprojekte Bödelibad, Eissportzentrum und Tellspiele, gab es offiziell nicht, an den vielen kleinen Tischen im Raum aber wahrscheinlich schon.