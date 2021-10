Ausstellung in Thun – Prominenter Besuch aus Los Angeles Carlos Leal zeigt in der Galerie am Aarequai Fotografien und war an der Vernissage persönlich anwesend. Godi Huber

Gut gelaunt: Der Musiker und Schauspieler Carlos Leal zeigt einige seiner fotografischen Werke in der Boutique Bar Galerie am Aarequai.

© Patric Spahni Patric Spahni

Der Anruf kam in der Nacht um 1 Uhr. Am Telefon meldete sich Carlos Leal aus Los Angeles. Und Carlos Leal fragte, ob er seine Fotografien in Thun zeigen dürfe. Gage Plecic, Inhaber und Co-Geschäftsführer der Boutique Bar Galerie am Thuner Aarequai, überlegte nicht lange und sagte zu.

Seit Donnerstagabend hängen sie nun tatsächlich in der Galerie am Thuner Aarequai: acht Fotografien «by Carlos Leal». Und Carlos Leal, einst Frontmann der angesagten Hip-Hop-Band Sens Unik und aktuell einer der gefragtesten Schweizer Schauspieler mit Domizil in Los Angeles, war zur grossen Freude der Besucherinnen und Besucher persönlich zur Vernissage angereist.