Prozess gegen Danny Masterson – Prominente werden für Scientology zum Problem Schauspieler und Scientologe Danny Masterson steht in Los Angeles vor Gericht. Mehrere Frauen werfen ihm Vergewaltigung vor – und berichten über ein System der Unterdrückung bei der Organisation. Jürgen Schmieder, Los Angeles

Danny Masterson (Mitte) mit seinem Anwaltsteam vor Gericht in Los Angeles. Der Schauspieler ist unter anderem aus den Serien «Die wilden Siebziger» und «The Ranch» bekannt. Foto: Lucy Nicholson (AFP)

Es gibt einen Werbespot von Scientology, der verdeutlicht, in welchem Krisenmodus sich die Organisation befinden muss. Scientology-Chef David Miscavige steht vor der Kamera und sagt: «Sie haben wahrscheinlich schon von Scientology gehört – aber was immer Sie gehört haben: Wenn Sie es nicht von uns gehört haben, kann ich Ihnen versichern, dass wir nicht das sind, was Sie erwarten.» Danach: Bilder von Scientology als fortschrittliche Organisation, als gemeinnützige Vereinigung, als weltweit erfolgreiche Bewegung. Am Ende sagt Miscavige: «Sehen Sie sich doch mal um, und dann entscheiden Sie selbst.»