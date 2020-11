Städtisches Haus am Münzrain – Prominente Mieterschaft an prominenter Lage Die Wohnungen im sanierten Herrschaftshaus direkt unter dem Bundeshaus sind zur Vermietung ausgeschrieben. Eine ist bereits vergeben – an ein Mitglied der Landesregierung. Christoph Hämmann

Balkon mit Blick in die Weite und in nächster Nähe zum Bundeshaus: Die Liegenschaft während der Sanierung im vergangenen September. Foto: Adrian Moser

Wer zentral wohnen möchte und Wert auf eine schöne Aussicht auf Aare und Alpenkette legt, findet in der Stadt Bern fast kein passenderes Objekt als die denkmalgeschützte Liegenschaft am Münzrain. Erst kürzlich ist das Haus so umsichtig renoviert worden, dass es am Tag des Denkmals der Bevölkerung stolz vorgezeigt wurde. Inzwischen sind die fünf Wohnungen – je eine 1-, 3,5-, 4,5-, 5- und 6-Zimmer-Wohnung, alle mit Balkon oder Terrasse sowie grossem Gemeinschaftsgarten am Aarehang – ausgeschrieben.

Alle bis auf eine – was bei einem Leser dieser Zeitung, der von der Stadt die Vermietungsunterlagen erhielt, einen unschönen Verdacht schürte: Würde die Stadt ausgerechnet in diesem Haus eine interessierte Partei so weit bevorzugen, dass sie ihr eine Wohnung ohne Ausschreibung vermieten würde?