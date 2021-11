Untersuchung eingestellt – Promibestatter von Abzockervorwurf entlastet Er ist der «jüngste Bestatter der Schweiz». Nachdem ihn Kunden angezeigt hatten, wurde nun eine Untersuchung gegen Kevin Huguenin eingestellt. Lino Schaeren

Vor allem das Pauschalangebot von Bestatter Kevin Huguenin sorgte für Unmut. (Symbolbild/Archiv) Foto: Johanna Bossart

Kevin Huguenin wird geplagt von Existenzängsten. In den vergangenen Jahren wurde er zwar als der jüngste Bestatter der Schweiz gefeiert, schaffte es als Posterboy einer verschwiegenen Branche bis in die Sendung von Kult-Talker Kurt Aeschbacher. Huguenin schwang sich nebst der von Schauspieler Mike Müller verkörperten Serienfigur Luc Conrad sogar auf zum bekanntesten Bestatter des Landes.

Doch im vergangenen Frühjahr folgte die harte Bruchlandung. Der «Blick» macht publik, dass der gebürtige Aarberger Hinterbliebene schamlos getäuscht und abgezockt haben soll. Von überrissenen Preisen ist die Rede, von versteckten Zusatzkosten, von Einschüchterungsversuchen und pietätlosem Verhalten gegenüber Verstorbenen und Trauernden.

Der Bestatter Kevin Huguenin. Foto: zvg

Huguenin wird von zwei Hinterbliebenen angezeigt, die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eröffnet ein Strafverfahren wegen Wucher, Betrug und Urkundenfälschung. Für das Geschäft von Huguenin hat all das drastische Folgen: 90 Prozent der Aufträge brechen weg, die freien Mitarbeitenden laufen ihm davon, er muss mehrere Niederlassungen schliessen. Der Bestatter erhält anonym Drohbriefe und Beschimpfungen, wechselt deshalb im Sommer den Wohnort.

Der Beschuldigte hat das Gefühl, dass sich alle gegen ihn verschworen haben, er spricht von «einer riesigen Intrige» gegen ihn. Und tatsächlich: Zumindest vor Gericht landet Huguenin nicht. Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren gegen ihn Mitte Oktober eingestellt. Sie hat keine Anzeichen dafür gefunden, dass sich der Jungbestatter strafbar gemacht haben könnte. Wurde der heute 22-Jährige also zu Unrecht medial an den Pranger gestellt?

Ein normales Geschäft

Die Strafverfolgungsbehörde jedenfalls zeichnet in ihrer Einstellungsverfügung das Bild von einem unbescholtenen Unternehmer. Von einem, der vergleichsweise hohe Preise verrechne. Und der, wie andere Bestatter auch, ab und an auf die Unwissenheit der Hinterbliebenen setze, um ein Geschäft abzuschliessen.

So halten die Strafverfolgerinnen in der Einstellungsverfügung fest, dass sich die Hinterbliebenen nach dem Tod eines Angehörigen zwar oft in einer persönlichen Ausnahmesituation befänden. Für die Bestatter als Dienstleistende würden deswegen aber nicht andere Regeln gelten als für andere Marktteilnehmende. «Auch mit Toten darf im normalen Rahmen Gewinn gemacht werden, ohne dass dies moralisch verwerflich wäre und sogleich als Abzocke bezeichnet wird», resümiert die Staatsanwaltschaft in ihrer Einstellungsverfügung.

Im Zentrum der Vorwürfe – und der Strafuntersuchung – stehen die Pauschalangebote von Kevin Huguenin. Die Privatklägerinnen werfen ihm vor, damit einen All-inclusive-Service vorgegaukelt und Zusatzkosten verschwiegen zu haben. So handelt es sich bei der Pauschale tatsächlich nur um ein Basisangebot, weitere Kostenpunkte wie die Kühlung des Leichnams, die Urne oder der Transport werden separat verrechnet. Transparent gemacht, so beklagte die Angehörige eines Verstorbenen, habe das Huguenins Unternehmen nicht. Im Gegenteil: Die Notsituation der Trauernden sei ausgenutzt worden, um eine überteuerte Bestattung zu verkaufen.

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders: Alle Leistungen seien in den Verträgen von Huguenin transparent aufgeführt, ebenso die Zusatzleistungen, die nicht im Pauschalangebot inbegriffen sind. Mit anderen Worten: Wer das Vertragswerk vor dem Unterzeichnen liest, weiss Bescheid über die Kosten. Explizit darauf aufmerksam machen müsse der Anbieter nicht.

Schwimmen im Haifischbecken

Dass es seine Pauschalangebote sind, die Huguenin vermeintlich auf die Füsse gefallen sind, ist bezeichnend für den aussergewöhnlichen Werdegang des Bestatters. Mit ihnen hat er die Branche mächtig aufgemischt, als er sich 2015 bereits als 15-Jähriger selbstständig gemacht hat.

Als Einmannbetrieb, ohne jegliche Erfahrung und Ausbildung, ausgestattet mit einem Bestattungsfahrzeug und einer Autogarage als Materiallager, bot er Bestattungen für knapp 1900 Franken an. Dumpingpreise, auf die bei der Konkurrenz niemand gewartet hatte. Gleichzeitig wurde der Neuling in den Medien gefeiert, konnte dadurch beflügelt rasch expandieren.

Entsprechend steif war der Gegenwind, dem sich der Aarberger ausgesetzt sah. Mitbewerber äusserten öffentlich Bedenken aufgrund des jugendlichen Alters Huguenins, da Lebenserfahrung für die Trauerbegleitung essenziell sei. Der Jungbestatter hingegen sagt: «Mitgefühl ist keine Frage des Alters.»

Die öffentliche Aufmerksamkeit, glaubt Huguenin, habe den Hass auf ihn innerhalb der Branche zusätzlich geschürt. Der Umgangston im Bestattungswesen scheint generell rau: Die Leiterin des Berner Krematoriums bezeichnete die Branche in der staatsanwältlichen Einvernahme als «Haifischbecken». Die Strafverfolgerinnen selber schildern in ihrer Einstellungsverfügung nach diversen Einvernahmen den Umgang in der Branche als «geprägt von Skepsis und Missgunst».

Pauschalangebote sind sein Baby

Als jugendlicher Neueinsteiger wurde Huguenin von anderen Bestattern als unfähiges Kind belächelt, Gesprächsaufzeichnungen belegen zudem, dass ihm noch vor Erreichen der Volljährigkeit mindestens ein Mitbewerber unverblümt mit einem Besuch am Wohnort gedroht hat, sollte er sein Geschäftsgebaren nicht ändern.

Das hat Huguenin denn auch teilweise getan, wenn nach eigener Aussage auch nicht aufgrund der Druckversuche, sondern im Zuge der Professionalisierung. Bessere Infrastruktur und höhere Fixkosten hätten zu einer markanten Preiserhöhung geführt. Inzwischen ist er kein Billigbestatter mehr, sondern am anderen Ende des Preisspektrums anzutreffen.

Die Staatsanwaltschaft, die mehrere Vergleichsofferten bei anderen Bestattern eingeholt hat, ordnet Huguenin dem «Hochpreissegment» zu; wobei kein Missverhältnis bestehe zwischen Preis und Leistung. An den Pauschalangeboten hat der Aarberger aber über die Jahre festgehalten. Und er tut es weiterhin. «Sie sind mein Baby», sagt Huguenin. Nach wie vor ist er praktisch der Einzige im Bestattungswesen, der damit arbeitet. Er sei überzeugt, dass Angehörige dadurch entlastet würden, sagt er.

Allerdings ist in seinen Verträgen neu nicht mehr von «Pauschalangebot» die Rede, sondern von einem «Grundtarif». Es ist eine Art Eingeständnis an seine Kritiker: Er wolle mit der Überarbeitung seiner Verträge künftigen Missverständnissen vorbeugen, sagt Huguenin. Auch ist in seinen Preisen neu die Mehrwertsteuer inbegriffen. «Niemand ist fehlerfrei, ich in meinem jungen Alter schon gar nicht», so der 22-Jährige.

Er habe aufgrund des Wirbels um seine Person geschäftliche Anpassungen vorgenommen «und viel dazugelernt für mein Leben». Dass er im Vergleich mit anderen Bestattern unseriös gearbeitet hat, glaubt Huguenin aber nach wie vor nicht.

Und dass sein Name bei der Ombudsstelle des Schweizerischen Verbands der Bestattungsdienste (SVB) so oft auftaucht wie kein anderer? Das erklärt sich der Jungunternehmer nicht mit eigenen Fehlern, sondern mit der hohen Zahl an Aufträgen, die er in den letzten Jahren bearbeitet hat. In den vergangenen Monaten sind es notgedrungen deutlich weniger geworden.

