Schwellenkorporation Bödeli Süd – Projekte und Finanzen auf Kurs Die Schwellenkorporation Bödeli Süd ist mit dem Hochwasserschutz auf Kurs. Und die Mitgliederversammlung genehmigte das Budget 2023 diskussionslos. Sibylle Hunziker

Die Arbeiten für die zweite Etappe des Hochwasserschutzprojekts ARA-Pumpstation Wilderswil bis Aenderbergbrücke. Hier werden derzeit die Dämme erhöht. Foto: Sibylle Hunziker

Die Hochwasserschutzbauten am Unterlauf der Lütschine, die nach der Überschwemmung von 2005 zwischen Gsteigwiler und dem Brienzersee geplant wurden, gehen langsam in die Schlussrunde. Matthias Ritschard, Präsident der Schwellenkorporation Bödeli Süd, berichtete an der Mitgliederversammlung vom Dienstag in Matten, dass nach dem untersten Teilprojekt 4 (Bönigen) nun auch der oberste Teil 1 von der Aufweitung ob Gsteigwiler bis zum Ausleitwerk in die Umfahrung Wilderswil im Wesentlichen umgesetzt ist.