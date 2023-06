Gemeindeversammlung Stocken-Höfen – «Projekte für zwei Generationen realisiert» An der Gemeindeversammlung gaben vor allem die Finanzen zu reden. In letzter Zeit hat die Gemeinde einige grössere Projekte gestemmt. Thomas Feuz

Blick auf Höfen mit dem Hügelzug, auf den die Burgstrasse führt. Foto: Andreas Tschopp

Gemeindepräsident Andreas Stauffenegger begrüsste die «Stocken-Höfen-Familie» mit einer kleinen Humoreske im Mehrzweckraum in Niederstocken: Per Twint überwies er seinen Kostenanteil für das vom Gemeinderat gesponserte Bänkli beim Triangel in Höfen.