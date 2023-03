Kunsteisbahn Grabengut – Projekt gerät definitiv ins Stocken Der Thuner Gemeinderat hat beschlossen, das Ausschreibungsverfahren zur Gesamtsanierung der Kunsteisbahn Grabengut abzubrechen. Grund dafür sind die zu erwartenden Kostenüberschreitungen. UPDATE FOLGT

Nebel über dem Eis in der offenen Halle der Eisbahn Grabengut. Undurchsichtig ist derzeit auch, wies mit der Sanierung der Halle weitergeht. Foto: Marianne Kammer

Im Februar 2023 entschied sich die Projektdelegation wegen der zu erwartenden Kostenüberschreitung von 30 Prozent für einen sofortigen Projekthalt der Gesamtsanierung Grabengut. Nun hat der Thuner Gemeinderat entschieden, das laufende Ausschreibungsverfahren aus wirtschaftlichen Gründen abzubrechen, wie er in einer Mitteilung am Mittwochmorgen schreibt. Die Verfügungen würden den beteiligten Bauunternehmungen in diesen Tagen eröffnet. Zudem wird ein externes Unternehmen beauftragt, eine Überprüfung des Kostenvoranschlags und der Ausschreibung durchzuführen, wie die Stadt weiter schreibt.

Über den Zeitpunkt des Baustarts seien aktuell keine Aussagen möglich.

Die Analyse soll in den nächsten zwei bis drei Monaten vorliegen. «Auf Basis der Expertise und der Risikoanalyse wird der Gemeinderat voraussichtlich im Juni dieses Jahres über das weitere Vorgehen informieren», steht in der Mitteilung weiter geschrieben. Über den Zeitpunkt des Baustarts seien aktuell keine Aussagen möglich.

pd

