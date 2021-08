Chlorothalonil im Grundwasser – Projekt für eine neue Filteranlage ist sistiert Die Seeländische Wasserversorgung hat das Baubewilligungsverfahren für die Filteranlage gestoppt. Es werden mögliche Alternativen geprüft. Barbara Jeckelmann/BT

Noch ist offen, wie in der Trinkwasserfassung Worben die Fungizid-Rückstände herausgefiltert werden sollen. Foto: Raphael Moser

Die Rückstände des Fungizids Chlorothalonil sind für Wasserversorger ein Problem. Sie verbleiben lange im Grundwasser und sind nur sehr schwer mit aufwändigen Verfahren wieder loszuwerden. Am besten funktioniert die Umkehrosmose. Eine solche Filteranlage hätte die Seeländische Wasserversorgung Worben SWG womöglich noch in diesem Jahr in Betrieb nehmen wollen.

Doch nun hat es sich der Vorstand des Gemeindeverbands anders überlegt und das laufende Baubewilligungsverfahren einstweilen auf Eis gelegt. Der Grund: Laut Geschäftsführer Roman Wiget sollen erst andere Verfahren getestet werden. Denn seit die SWG das Baugesuch für die Filteranlage Ende letztes Jahr eingereicht hatte, hat die Technologie Fortschritte gemacht. So gebe es neue Sorten Aktivkohle sowie neue Membrane bei der Nanofiltration. Die Aktivkohle bindet Stoffe an ihre poröse Oberfläche. Bei der Nanofiltration wird das Wasser mit Druck durch eine feine Membran gepresst.