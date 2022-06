Spatenstich der Schilthornbahn – Projekt 20XX mit grosser Schaufel angerichtet Drei Stunden vor der Generalversammlung fiel am Freitagmittag der Startschuss zum fast vier Jahre dauernden Neubau der Schilthornbahn. Bruno Petroni

Spatenstich für den Neubau der Schilthornbahn auf Birg. VR-Präsident Johannes Stöckli baggert eine Schaufel voll Schutt vor die Füsse der geladenen Gäste. Foto: Bruno Petroni

Es war eigentlich nur ein rein symbolischer Spatenstich, am Freitagmittag auf Birg. Denn schon von Stechelberg aus ist links des Mürrenbach-Wasserfalls seit wenigen Tagen die erste, 19 Meter hohe Gitterstahl-Zwischenstütze der untersten Materialseilbahn (Nutzlast 8 Tonnen) zu sehen, über welche der grösste Teil des Baumaterials für die neue Schilthornbahn nach Mürren befördert werden soll. Und nördlich des Stationsgebäudes in Mürren, wo sich bisher der breite Kehr- und Eingangsplatz befand, klafft bereits ein grosses Loch. Mit Bagger und Baukran werden die ersten Vorbereitungen zur Errichtung eines Bauplatzes, der neuen Transformerstation zur Stromversorgung des Dorfes und für den späteren Bau der Zwischenstation getroffen. Die ankommenden Gäste aus Stechelberg und Gimmelwald werden mit einer kurzen Umleitung am Bauplatz vorbeigeführt. Und auch auf Birg tut sich bereits einiges – auch hier wird mit schwerem Gerät der Bauplatz vorbereitet.