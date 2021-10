Neues Angebot in Thun – Programmierkurse für junge Mädchen Der «Coding Club for Girls» lädt zu kostenlosen Workshops ein.

Die Workshops vom «Coding Club for Girls» werden neu auch in Thun angeboten. Foto: PD

Der «Coding Club for Girls» ist ein Programmierclub für Mädchen im Alter von 11 bis 15 Jahren, der von der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) mit der finanziellen Unterstützung des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann entwickelt wurde. Er hat zum Ziel, das Interesse der jungen Mädchen für IT-Bereiche zu wecken und ihre digitalen Fähigkeiten zu fördern.

Mädchen, die mindestens einen Workshop besuchen, haben im Anschluss Zugang zu einem Netzwerk und zahlreichen Informatikaktivitäten. Sie können auf einer speziellen Plattform ihre Kenntnisse erweitern.

Die Workshops finden in der Romandie seit 2018 statt. In deutscher Sprache feierte der Club im Herbst 2020 in Bern Premiere, und in diesem Semester werden sie neu auch in der Stadt Thun angeboten. Gestartet wird am 23. Oktober im Oberstufenzentrum Progymatte, dann folgen Kurse am 6. und 13. November sowie am 4. Dezember. Die Kurse sind für die Teilnehmerinnen kostenlos.

pd/aka

