Im September in Thun – Programm fürs vierte Generationenfestival steht fest Musik aus der Region, eine Silent Party und ein Food-Save-Bankett: Am 16. und 17. September führt der Verein «und» das Generationentandem wieder ein Festival durch.

Das handbetriebene Korbkarussell war am Generationenfestival 2019 bei den Kindern eine beliebte Attraktion. Foto: Irina Eftimie

23 Auftritte auf zwei Bühnen, 15 Workshops und 50 Marktstände: Der Verein «und» das Generationentandem präsentiert das Programm für das vierte Generationenfestival unter dem Motto «Wir brauchen alle!». Am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, werden wiederum Tausende Menschen jeden Alters erwartet. Am Sonntag, 18. September, findet zudem ein Food-Save-Bankett statt.

Der Eintritt ist frei – mit dem Verkauf an der Bar und den Essensständen und vor allem mit der Kollekte sollen die Aufwände des Vereins gedeckt werden.

Mit The two Romans, Anshelle und Stay Illusion stehen drei bekannte lokale Bands auf dem Line-up. «Das Festival zeichnet sich durch eine grosse künstlerische Breite aus», schreibt der Verein in seiner Mitteilung: Von der Gymerband Mäni über die Silent Party mit Elektro und Evergreens aus den letzten Jahrzehnten bis hin zu Ueli Schmezers Mani-Matter-Coverband werden viele Sparten abgedeckt. Auch Wortakrobaten wie Walter Däpp, der gemeinsam mit Ronny Kummer auftritt, oder Gusti Pollak werden das Publikum anziehen. Eine Feuershow und ein breites Kinderprogramm sind ebenfalls geplant.

Für den Generationenmärit sind bereits über 50 Vereine, Projekte und Institutionen aus der Region angemeldet, etwa das Atelier für Biografie-Arbeit, der Boccia Club Thun, das Jugendparlament Kanton Bern oder die Stiftung Silea.

Im Generationenfestival steckt viel Freiwilligenarbeit. «Wir rechnen aktuell mit gegen 150 Freiwilligen», so die Koordinatorin der Freiwilligen, Tabea Arnold. Noch sucht der Verein nach Helfenden. Auch das Budget des Festivals ist noch nicht komplett. Darum lanciert das OK ein Crowdfunding. Bis am 15. Juli sollen so 7500 Franken gesammelt werden. Via die Online-Plattform Lokalhelden kann gespendet werden.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.