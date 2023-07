Das Festival im Dorf – Profitiert Langnaus Gewerbe von den Jazz Nights? Zum 31. Mal findet in Langnau das Jazz-Festival statt. Bei der Organisation wurde schon immer Wert auf regionale Zusammenarbeit gelegt. Livia Bieri

Der Weg zu den Veranstaltungsorten der Langnauer Jazz Nights ist im Dorf beschildert. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Jazz Nights in Langnau sind eine Erfolgsgeschichte. Seit Jazzmusiker Walter Schmocker den Event 1991 ins Leben rief, ist er stetig gewachsen und hat verschiedene Kulturpreise gewonnen. Damals war es eine kleine Veranstaltung im Kurszentrum Dorfberg, heute besuchen maximal 450 Musikinteressierte einen Konzertabend in der Kupferschmiede und halten sich bis zu 600 Menschen auf dem Viehmarktplatz auf. An beiden Orten wird für Verpflegung gesorgt.