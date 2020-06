Leserreaktionen – Produziert zu fairen Bedingungen Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Zu «Migros benennt eigene Schaumküsse um»

Produziert zu fairen Arbeitsbedingungen

Wer echten Rassismus erleben möchte, kann gerne mit mir und 400 kg Hilfsgütern beim Zoll in Mombasa anstehen. Im besten Fall geht es weiter nach vier Stunden diskutieren und dreimal ins Büro des obersten Offiziers zitiert zu werden. Wohlgemerkt: Hilfsgüter aus der Schweiz zusammengebettelt von Weissen für kenianische Kinder und von Kenianern am Zoll blockiert. Es nützt nichts, wenn in den Hochglanzmagazinen der internationalen Firmen mit Sitz in der Schweiz der Text politisch korrekt ist, aber die Menschen in den Tochtergesellschaften als moderne Arbeitssklaven gehalten werden. Wer etwas Nützliches gegen echten Rassismus unternehmen will, stimmt der Konzerninitiative zu und schreit nicht nach Scheinlösungen wie jener, den Mohrenkopf aus dem Sortiment der Migros zu streichen. Dieser wird zu fairen Arbeitsbedingungen in der Schweiz hergestellt, und das ohne Kinderarbeit. Theres Schweizer, Kehrsatz

Zu den Demonstrationen rund um den Globus

Wir leben in einer Scheinsolidarität

Trotz des Demonstrationsverbots, verhängt durch den Bundesrat, und das untersagte Treffen von mehr als dreihundert Personen foutieren sich die meisten unserer jungen Mitbürger um diese Vorschriften und gehen zu Tausenden auf die Strasse, um zu demonstrieren. Die Behörden und die Politik lassen sie gewähren, und niemand wagt sich, sich ihnen in den Weg zu stellen. Das Modewort des Jahrzehnts, die Solidarität, sie wird aber nur dort gelebt, wo es den entsprechenden Gruppierungen passt und nützt, sonst leben diese Menschen Egoismus pur. Wo ist die Solidarität gegenüber den Senioren, welche wesentlich anfälliger sind auf Covid-19 als die Jungen? Da spielen einige tausend Leute mit dem Feuer und gefährden Hunderttausende. Das zeigt, in welcher Scheinsolidarität wir leben.Tony Nydegger, Kyburg-Buchegg

Zu «Thoma warnt vor Stromlücke im Winter»

Suzanne Thoma will Solarenergie kleinreden

Im Dezember nahm die BKW das AKW Mühleberg vom Netz – ohne jedes Problem für unsere Stromversorgung. Trotzdem holt BKW-Chefin Suzanne Thoma wieder das geflügelte Angstwort «Stromlücke» aus der Mottenkiste und will die Solarenergie kleinreden. Aus ihrer Optik nachvollziehbar; denn schon jetzt senkt die Fotovoltaik die Strompreise und fordert die etablierten Geschäftsmodelle heraus. Nicht nachvollziehen kann ich jedoch, dass Suzanne Thoma die Anpassungsfähigkeit des Stromnetzes immer noch derart unterschätzt. Aktuelle Berechnungen der ETH belegen, dass Schweizer Pumpspeicherwerke und Stauseen als «Batterien» genügend Kapazität haben, um die benötigten Reserven bis 2050 jederzeit bereitzustellen. Und – dies beweist die aktuelle ETH-Forschung: Dezentrale Stromproduktion wie die Fotovoltaik hilft Ausfallrisiken eindämmen und trägt so zur Versorgungs-

sicherheit bei. Aurel Schmid, Hilterfingen

Zum Leserbrief von Heinrich Badertscher

Eine generelle Regelung ist unmöglich

Ich bin mit den Ausführungen von Leserbriefschreiber Heinrich Badertscher vollumfänglich einverstanden. Mit dem von den Linken immer wieder angewandten Giesskannenprinzip wird nun staatlich geregelt, was Vermieter und Mieter bilateral im Einzelfall vereinbaren müssen. Dabei muss den jeweiligen Umständen Rechnung getragen werden. Eine generelle Regelung ist unmöglich und absolut fehl am Platz. Mir sind Fälle bekannt, in denen Vermieter, aufgrund der jeweiligen

Situation, für eine bestimmte Zeit vollumfänglich auf die Miete verzichten. Ist dies nun gesetzeswidrig?Kurt Burkhalter, Mühleberg

Zu «Läden sollen an vier Sonntagen öffnen dürfen»

Sich besser organisieren schadet niemandem

Ist es nötig, an noch mehr Sonntagen offen zu haben? Und wird es überhaupt, in Zukunft noch nötig sein, die Läden auch an Sonntagen offen zu haben? Reichen die sechs Wochentage nicht aus? Die Kundinnen und Kunden können ja an ihren freien Tagen oder auch online einkaufen, wenn der Feierabend dafür nicht ausreicht. Sich besser organisieren schadet niemandem. – Und für etwas gibt es ja auch noch die Abendverkäufe. Martin Fischer, Worb