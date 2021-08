Urnengeschäft in Huttwil – Probleme sollen ohne Mehrkosten gelöst werden Am 26. September entscheiden die Stimmberechtigten über die Zukunft der Werkhöfe von Gemeinde und Industriellen Betrieben. Geplant ist ein gemeinsamer Auszug ins Industriegebiet. Jürg Rettenmund

Unerwünschte, zeitweise gefährliche Nachbarschaft: Blick vom Werkhof über den Pausenplatz auf das Schulhaus Städtli. Foto: Beat Mathys

Eines machten die Zuständigen am Informationsabend zum neuen Werkhof im Industriegebiet Rüttistalden deutlich: Der Betrieb im Neubau wird nicht teurer, dafür werden diverse Probleme gelöst. So sind die beiden Betriebe bisher auf drei Standorte verteilt, an denen die Platzverhältnisse ungenügend sind. Deshalb müssen zusätzliche Lager gemietet werden. Die Industriellen Betriebe sind im Untergeschoss des Städtlisaals zudem eingeschlossen, wenn im Ortszentrum grössere Anlässe wie der Weihnachtsmärit stattfinden.

Eine Lösung bot sich an, weil die einheimische Baufirma Trüssel an ihre Grenzen stösst und neu bauen will. Dadurch wird ihr bisheriges Firmengelände frei. Für die Gemeinde und die Industriellen Betriebe würde es genügen, wenn auf der Parzelle eine zusätzliche Halle gebaut würde. In dieser könnte sogar eine Reserve geschaffen werden, die vorderhand an Dritte vermietet würde. Ein Interessent dafür sei vorhanden, sagte der zuständige Gemeinderat André Schärer (FDP). Und sollte dieser doch noch abspringen, sei die Nachfrage nach Lagerflächen in Huttwil gross.