Fasnachtsfete ohne Guggenmusik – «Probleme machen nur unverkleidete Personen» Im Schlachthaus-Theater findet während der Fasnacht eine legendäre Party statt. Bis zu 1000 Personen tanzen hier durch die Nacht, auch mal unter einer blutigen Dekoration. Claudia Salzmann

Simon Schmidlin organisiert seit 20 Jahren die legendäre Fasnachtsparty im Schlachthaus-Theater in der Rathausgasse mit. Foto: Dres Hubacher

Eine Menschentraube steht jeweils am Berner Fasnachtswochenende vor dem Schlachthaus-Theater. Von drinnen erklingen Hits und ein schräg tönender Karaoke-Chor der Besuchenden. Die Party ist meist ausverkauft. Für fünf Franken kommt man rein. Ausser man ist nicht verkleidet. Ein betrunkener Mann mit einer Sonnenbrille und Jeansjacke meint zum Türsteher: «Ich bin ein Pornoproduzent. Das sieht man doch.» Der Angesprochene drückt ein Auge zu. Wohl aber nur, weil der Mann mit einem violetten Hasen, einer Prinzessin und einer Fee im Schlepptau angekommen ist.

Seit 30 Jahren wird diese Fete während der närrischen Tage gefeiert. Und seit 20 Jahren vom gleichen Team organisiert, das unabhängig vom Schlachthaus agiert und dieses für die drei Abende jeweils mietet. Einer von ihnen ist Simon Schmidlin. «Für uns ist das eine Art Klassentreffen, denn wir sind alle zusammen aufgewachsen», sagt der Berner. Ihm ist dieses Engagement so wichtig, dass er bei Vorstellungsgesprächen anspricht, ob sich die potenziellen Arbeitgeber daran störten, dass er eine Fasnachtsparty organisiere.

Berner Fasnacht Infos einblenden Die Fasnacht findet vom 23. bis 25. Februar statt. Diese startet mit der Bärenbefreiung beim Käfigturm um 20 Uhr. Jeweils am Donnerstagabend treten die Schnitzebänkler auf und gehen auf Tour durch zahlreiche Lokale in der unteren Altstadt (zum Programm). Am Freitag ziehen die kleinen Narren ab 14.30 Uhr durch die Gassen. Am Samstag ab 14.30 Uhr findet dann der Umzug der Guggenmusikantinnen und -musikanten durch die Gerechtigkeitsgasse und Kramgasse zum Bundesplatz statt. Abgeschlossen wird die Fasnacht mit einem Monsterkonzert aller Guggenmusikgruppen auf dem Bundesplatz. (cla)

Zu Beginn hätte auch Guggenmusik drinnen gespielt. «Aber das gab einen Bruch in die Stimmung», erinnert er sich. Der DJ, der Schlager, 80er- oder 90er-Hits auflegt, hätte die Musik ausgemacht. Nach den paar Liedern sei nicht klar gewesen, wann er wieder auflegen dürfe. Platz hat es für rund 250 Personen, im Laufe eines Abends aber besuchen rund 1000 Leute die Party. «Viele sind Stammgäste, die alle Jahre mit dem gleichen Kostüm kommen. Nur deswegen erkennen wir sie wieder.»

In all den Jahren hat Schmidlin einiges erlebt. Er erinnert sich ans Jahr 2011, als das offizielle Fasnachtsmotto «Das grosse Fressen» war. Dies setzte seine Crew als «Schlachterei» um. «An der Decke haben wir gefrorene Schweineköpfe aufgehängt. Als diese langsam auftauten, fing es an zu tropfen. Wir mussten schnell reagieren.» Er muss immer noch grinsen, wenn er daran zurückdenkt. Und fügt an: «Viele Gäste machten uns Komplimente, wie echt diese Dekoration ausgesehen habe. Was einige bis heute wohl nicht wissen, ist, dass sie tatsächlich echt war.»

Die Verkleidung prägt die Ambiance

Andere Anekdoten sind weniger schön: Die Fete wurde auch schon mal abgebrochen, weil ein Gast ausfällig wurde. «Es sind eigentlich immer die Unverkleideten, die Probleme machen.» Jene, die sich trotz fehlendem Kostüm eingeschlichen haben. Sie werden vom Sicherheitsdienst nach draussen begleitet. Die Ambiance sei extrem wichtig, und die sei halt auch durch die Verkleidung bedingt. «Die Leute müssen sich im Vorfeld Gedanken machen und tragen mit ihrer Erscheinung zur Atmosphäre bei.»

Mit dem Fasnachtsverein, der jeweils die Plakette herausgibt, den Bären aus dem Winterschlaf weckt, haben die Party-Organisatoren nichts zu tun. Sind sie also einfach Trittbrettfahrer der Fasnacht? Das dementiert Schmidlin: «Wir mieten bei ihnen jeweils einen Platz für unsere Bar, machen beim Mehrwegsystem mit.» Aber das sei eigentlich nicht Pflicht, denn das Schlachthaus sei eine private Institution.

Vor Corona hatten die sechs OK-Mitglieder jeweils ein gemeinsames Motto. So kreuzten sie mal als Superhelden auf, mal als Militärangehörige. Die Covid-Krise habe mit dieser Gewohnheit gebrochen. Wegen aktueller Ereignisse – Ukrainekrieg, Woke-Debatte, kulturelle Aneignung – erscheinen einige Kostüme pietätlos und deplatziert. Vorsicht ist auch bei den Schnitzelbänklern geboten. Nicht mehr jeder nonchalante Witz auf der Bühne darf gebracht werden. Und im Schlachthaus-Theater werden die Organisatoren bestimmt keine Schweineköpfe mehr aufhängen. Zum Wohl aller Kostüme und Tierrechtsschützer.

