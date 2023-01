«Ein Volksfeind» bei Bühnen Bern – Problematisch ist das Verschwörungsgeraune Die Babyboomer müssen abdanken: Bühnen Bern zeigt Ibsens Klassiker «Ein Volksfeind» mit neuem Ende. Das geht nur teilweise gut.

Lena Rittmeyer

Graue Amtsträger biegen sich die Wahrheit zurecht: Ibsens «Volksfeind» in den Vidmarhallen. Foto: Yoshiko Kusano

Schon schwierig, so einem zu glauben: Die Gesellschaft sei vergiftet, schreit der Badearzt mit dem wirren Haar in den Theatersaal. Man müsse sie desinfizieren und ausrotten, wer in der Lüge lebe. Spricht so ein Wahrheitssucher? Dabei hat der Protagonist aus Henrik Ibsens Drama «Ein Volksfeind» allen Grund, um aufgewühlt zu sein: Doktor Tomas Stockmann, so sein Name, hat im Kurbad, in dem er arbeitet, verseuchtes Wasser gefunden. Eine Tatsache, die dringend ans Licht muss.