Walterswil/Dürrenroth – Pro und Kontra liegen auf dem Tisch Vor dem Informationsanlass zur Schule Gassen nimmt der betroffene Schulgemeinderat schriftlich Stellung zu den Anträgen der Gemeinderäte. Jürg Rettenmund

Die Zukunft ist offen: Das Schulhaus von Gassen an der Grenze zwischen den beiden Gemeinden Walterswil und Dürrenroth. Foto: Marcel Bieri

Am 17. September informieren die Gemeinderäte von Dürrenroth und Walterswil über die Zukunft der Schulen in den beiden Gemeinden. Sie wollen das Schulhaus in Gassen schliessen. Dagegen wehrt sich die Schulgemeinde Kleinemmental. Beide Seiten haben ihre Argumente in ausführlichen Informationsblättern schriftlich festgehalten. Das Wichtigste in sechs Punkten.