Wälder im Kanton Bern – Pro Natura schlägt Alarm wegen zu grober Holzschläge Bei Pro Natura häufen sich die Beschwerden über Holzschläge. Für einen SVP-Grossrat verstösst der Kanton gar gegen sein eigenes Gesetz. Der Kanton kontert. Sandra Rutschi

Verena Wagner und Peter Lakerveld von Pro Natura im Wald am Aareufer der Gemeinde Gerzensee. Foto: Christian Pfander

Noch ist es still im Wartholz am Aareufer in Gerzensee. Doch die Maschinen stehen am Waldrand bereit, und ein Schild weist auf den bevorstehenden Holzschlag hin. Es ist ein warmer Tag Ende Februar, als Verena Wagner und Peter Lakerveld von Pro Natura durch diesen Abschnitt des kantonalen Naturschutzgebiets «Aarelandschaft Thun Bern» gehen. Die Bäume sind mit roten und blauen Strichen markiert. «Was blau ist, bleibt stehen – was rot ist, wird gefällt», sagt Lakerveld. Die rot markierten Bäume sind zahlreich.

Der Wartholz-Wald gehört mehreren Privatpersonen. Ein Besitzer-Ehepaar meldete sich bei Peter Lakerveld, als es vom geplanten Eingriff in seinem Waldstück vernahm. Dies war eine von inzwischen fast täglichen Beschwerden, die bei Pro Natura über zu groben Holzschlag im Kanton Bern eingehen.