Gewalt in Bundesasylzentren – Privates Sicherheitspersonal soll weg Das Staatssekretariat für Migration hat nach Gewaltvorwürfen mehrere Securitas-Mitarbeiter freigestellt. Nun fordern SP-Nationalräte, dass der Sicherheitsdienst verstaatlicht wird. Alessandra Paone

In den Bundesasylzentren sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Securitas und Protectas für die Sicherheit zuständig. Dieses Bild zeigt eine Szene aus dem Bundesasylzentrum Perreux im Kanton Neuenburg aus dem Jahr 2018. Foto: Thomas Egli/Tamedia

Sie steht schon lange im Raum, die Frage, ob das Sicherheitspersonal in den Bundesasylzentren genügend ausgebildet ist. Ob die eingesetzten Leute der heiklen Situation mit teilweise stark traumatisierten Asylsuchenden gewachsen sind. Spätestens seit Mittwoch hat sie jedoch zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Nach Recherchen der SRF-«Rundschau» und der «Wochenzeitung» gab das Staatssekretariat für Migration (SEM) bekannt, die in den Medien erhobenen Gewaltvorwürfe extern untersuchen zu lassen. Der Auftrag geht an Alt-Bundesrichter Niklaus Oberholzer. Im Zusammenhang mit einer internen Überprüfung wurden bereits 14 Sicherheitspersonen suspendiert, davon 3 in Basel.