11 der Runde – Prishtinas Jubel, Gashis Tore und starke YB-Junioren Während in der 2. Liga regional weitere Entscheidungen gefallen sind, gibt es aus der Nachwuchsabteilung der Young Boys gleich mehrere Erfolge zu vermelden.

Aufsteigerjungs: Spieler und Staff des FC Prishtina feiern nach dem 5:0 gegen Steffisburg. Foto: Andreas Blatter

U-18 von YB holt Titel

Die U-18-Equipe von YB ist Schweizer Meister. Das Team von Coach André Niederhäuser siegte gegen das Team Ticino 2:0 und sicherte sich den Titel. Der Erfolg im Tessin bildete den Abschluss einer überragenden Saison, in welcher die Berner 21 von 26 Partien zu ihren Gunsten entschieden.

Die U-18-Equipe der Young Boys sicherte sich den Meistertitel. Foto: Website BSC Young Boys

Trost für Münsingen

Die Fussballer von Münsingen erlebten in der Promotion League eine bittere Saison und stiegen ohne Sieg aus 22 Partien ab. Am letzten Mittwoch konnten die Aaretaler die Spielzeit doch noch versöhnlich abschliessen. Der FCM siegte in der Cup-Qualifikation in Bavois dank Toren von Luca Lavorato und Patric Gasser 2:0 und steht in der Hauptrunde des Cups.

Münsingens Luca Lavorato traf in der Cup-Qualifikation gegen Bavois. Foto: Andreas Blatter

Breitenrain verpasst Cup

Weniger gut als Münsingen lief es in der Cup-Qualifikation Köniz und Breitenrain. Während der FCK in Carouge 0:2 unterlag, führte der FCB in Nyon bis zur 84. Minute 2:0, ehe die Westschweizer noch zwei Tore erzielten, später auch im Penaltyschiessen das bessere Ende für sich behielten und den Bernern so den Einzug in die Hauptrunde des Cups vermasselten.

Überzeugender Nachwuchs

Nicht nur die U-18-Equipe von YB sorgte mit dem Meistertitel für Furore. Auch die U-16 zeigte eine starke Saison und sicherte sich den Gruppensieg. Und auch aus der Nachwuchsabteilung der Frauen gibt es Positives zu berichten: Die U-19 von YB gewann ein verrücktes Halbfinal-Rückspiel gegen Luzern 8:6 und qualifizierte sich für den Playoff-Final.

Gashi holt Krone

Ostermundigens Liridon Gashi war schon immer eine Rakete, vergab in der Vergangenheit aber auch die eine oder andere Tormöglichkeit. In dieser Saison startete er in der regionalen 2. Liga richtig durch und verbesserte seine Quote. Mit 20 Toren in 11 Runden sicherte sich der Emmentaler die Torjägerkanone in der regionalen Königsklasse.

20 Tore in nur 11 Runden: Liridon Gashi vom FC Ostermundigen ist Torschützenkönig der 2. Liga regional. Foto: Andreas Blatter

Steffisburg steigt ab

In der 2. Liga regional (Gr. 1) bezwang Meister Prishtina den FC Steffisburg 5:0 und feierte den Titel und den Aufstieg nach Spielschluss ausgiebig. Bis zur 64. Minute konnten die Oberländer ihren Kasten sauber halten, ehe alle Dämme brachen und der FCP binnen 20 Minuten fünf Treffer buchte. Steffisburg steht zusammen mit Länggasse als Absteiger fest.

Prishtinas Torschütze Arlind Dinolli jubelt; Steffisburgs Captain Martin Aebischer versteht die Welt nicht mehr. Foto: Andreas Blatter

Absteiger gesucht

Während die Teams in der Gruppe 1 der 2. Liga regio ihr Pensum abgeschlossen haben, gibt in der Gruppe 2 noch eine Runde zu spielen. Während der Aufsteiger mit Courtételle feststeht, ist der Abstiegskampf spannend. Die vier letzten Teams (Courroux, Langnau, Develier, Boncourt) sind nur durch 2 Punkte getrennt. Und weil auch der schlechtere Drittletzte aus beiden Gruppen absteigen wird, muss auch der SC Bümpliz noch um den Klassenerhalt bangen, der diesen Platz in der Gruppe 1 innehat.

Unihockey trifft Fussball

Meister gratuliert Meister. Letzte Woche trafen sich Vertreter von Unihockey-Champion Floorball Köniz und Fussballmeister YB in lockerer Atmosphäre im Stade de Suisse und tauschten dabei Gedanken und Geschenke aus.

Spieler des BSC Young Boys und von Floorball Köniz tauschten Geschenke aus. Foto: Facebook Floorball Köniz

Torfabrik Wabern

Dass Wabern in der Gruppe 3 der 3. Liga Meister werden wird, war schon vor dem Nachholspiel gegen das «Zwöi» des FC Bern klar. Doch dank eines 4:0 sicherte sich Wabern auch noch einen Rekord in der 3. Liga. Keines der 95 Teams in der 3. Liga erzielte mehr Treffer. 47 Tore in 11 Spielen sprechen für die Offensivpower des FCW.

Erfolg für Thunerinnen

Die erste Equipe des Frauenteams Berner Oberland verpasste den Aufstieg in die höchste Spielklasse in der Barrage gegen Lugano knapp. Das «Zwöi» der Oberländerinnen sicherte sich dafür Platz 1 in der 2. Liga regional vor dem FC Ostermundigen bereits in der letzten Woche.

Eine Saison nur mit Siegen

In einer Saison alle Spiele zu gewinnen ist schwierig – egal auf welchem Niveau. Selbst in der wegen Corona verkürten Spielzeit schafften im Fussballverband Bern/Jura nur vier Teams dieses Kunststück. Es handelt sich um Alle (4. Liga), Ittigen a, Walperswil und Bonfol (alle 5. Liga).

