Zwei Entscheidungen gefallen – Prishtina steigt auf, Länggasse muss in die 3. Liga Adrian Lüpold

Argjent Arifi (links) und seine Teamkollegen vom FC Länggasse verloren in Bümpliz 2:4 und steigen in die 3. Liga ab. Foto: Marcel Bieri

Zum Re-Start der regionalen Königsklasse sind bereits zwei Entscheidungen gefallen. In der Gruppe 1 der 2. Liga regional steht der FC Prishtina nach einem 5:2-Erfolg in Meiringen als Aufsteiger in die 2. Liga interregional fest. Die spielstarke Equipe von Coach Hansruedi Baumann liess im Haslital nichts abrennen und durfte spätestens dann in den Feiermodus übergehen, als bekannt war, dass der zweitplatzierte FC Ostermundigen gegen die AS Italiana nur 2:2 spielte und somit in der letzten Runde am nächsten Wochenende auch theoretisch nicht mehr an Pristhina vorbeiziehen kann.

Resultate und Tabelle Infos einblenden 2. Liga (Gruppe 1). Meiringen – Prishtina 2:5. Bümpliz – Länggasse 4:2. Ostermundigen – Italiana 2:2. Weissenstein - Rothorn 4:1. Steffisburg – Bern 1:3. – Rangliste: 1. Prishtina 10/24. 2. Ostermundigen 10/19. 3. Weissenstein 10/18. 4. Muri-Gümligen 9/17. 5. Bern 10/17. 6. Rothorn 10/16. 7. Bosporus 10/12. 8. Meiringen 10/12. 9. Italiana 10/11. 10 Bümpliz 10/10. 11. Steffisburg 10/9. 12. Länggasse 9/3.

Für das Berner Migrantenteam, welches seine Heimspiele auf der Bümplizer Bodenweid austrägt, ist es eine Rückkehr in die fünfthöchste Liga der Schweiz. Coach Baumann gelang es in dieser schwierigen Saison auf vorzügliche Art und Weise, eine aus vielen herausragenden Fussballern bestehende Equipe zu einer verschworene Einheit zu formen. Der Aufstieg ist die logische Folge davon, erwies sich Prishtina doch als klar konstanteste und kreativste Mannschaft in einer ansonsten ausgeglichenen Liga.

Fussballer und Staff des FC Prishtina posieren nach dem Aufstieg in die 2. Liga inter für ein Gruppenbild. Foto: Facebook FC Prishtina

Länggasse steigt ab

Auch am anderen Ende der Tabelle gibt es einen Vollzug zu vermelden. Der Abstieg des FC Länggasse ist nach der 2:4-Niederlage in einem turbulenten Spiel gegen den SC Bümpliz Tatsache. In der ersten Halbzeit war es Länggasse noch gelungen, einen 0:1-Rückstand binnen weniger Minuten in ein 2:1 zu verwandeln. Bümpliz, das beim Stand von 1:0 einen Penalty verschoss, schlug aber postwendend zurück und realisierte noch im ersten Spielabschnitt den Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit agierten die Bümplizer eine Spur cleverer, kamen zu zwei weiteren Treffern und besiegelte somit die Relegation des FC Länggasse. Bümpliz verdrängte dank des Erfolgs den FC Steffisburg auf einen Abstiegsplatz und kann nun den Ligaerhalt am kommenden Wochenende wieder aus eigener Kraft bewerkstelligen.

