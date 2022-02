Loubegaffer – Priscilla Presley feiert im Schloss Hünigen die Hochzeit ihres Sohnes Als Frau von Elvis wurde Priscilla Presley weltberühmt. Sie hat kürzlich eine Woche im Schloss Hünigen verbracht, weil ihr Sohn dort geheiratet hat. Die Loubegaffer

Eine glückliche Mutter: Priscilla Presley mit ihrem Sohn Navarone Garibaldi und der Braut Elisa Achilli. Foto: Lea Tatjana Widmer

Die Loubegaffer konnten es zuerst kaum glauben, als sie kürzlich vernommen haben, dass Priscilla Presley, die Witwe des King of Rock ’n’ Roll Elvis Presley, am 12. Februar an einer Hochzeit im Kanton Bern teilgenommen habe. Doch tatsächlich: Auf Instagram veröffentlichte die 76-Jährige ein Bild von der Trauung ihres Sohnes Navarone Garibaldi und seiner Braut Elisa Achilli im Schloss Hünigen. «Ich könnte nicht glücklicher sein», schrieb sie dazu. Der 34-jährige Bräutigam und Musiker ist der Sohn des Filmproduzenten Marco Garibaldi, mit dem Priscilla Presley während 21 Jahren liiert war. 2006 trennte sich das Paar.