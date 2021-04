Royaler Besuch in Zweisimmen – Prinz Philips Kurzbesuch im Simmental Der am letzten Freitag in Windsor verstorbene Prinz Philip bereiste anlässlich eines Staatsbesuchs einst auch das Simmental. Hans Heimann

Aus dem «Thuner Tagblatt» vom 1. Mai 1980: Prinz Philip stand immer etwas abseits von Königin Elizabeth II. Auch beim Staatsbesuch 1980 in der Schweiz, wie hier am Bahnhof Zweisimmen. Rechts der Königin steht der damalige Bundespräsident Georges-André Chevallaz. Foto: PD

Es war 1980 das erste Mal, dass ein Oberhaupt des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland die Schweiz zu einem offiziellen Staatsbesuch besuchte. Zwar weilte Königin Victoria 1868 über einen Monat in unserem Land, aber nicht als Staats- sondern als Feriengast.

Königin Elizabeth II. und ihr Gatte Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, trafen am 29. April 1980 am Flughafen Kloten ein und wurden von Bundespräsident Georges-André Chevallaz und Aussenminister Pierre Aubert empfangen. 120 Presseleute aus dem In- und Ausland wohnten der Zeremonie bei.