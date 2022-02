Vorwurf des sexuellen Missbrauchs – Prinz Andrew einigt sich aussergerichtlich mit Klägerin Giuffre Im viel beachteten Missbrauchsverfahren hat der angeklagte Sohn der britischen Königin eine aussergerichtliche Lösung erzielt. UPDATE FOLGT

Konnte sich aussergerichtlich einigen: Prinz Andrew. (Archivbild) Foto: Steve Parsons (Keystone)

Der britische Prinz Andrew hat in dem Missbrauchsverfahren in New York eine aussergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Giuffre erzielt. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Giuffre gibt an, 2001 im Alter von 17 Jahren von Prinz Andrew mehrfach sexuell missbraucht worden zu sein. Über die Höhe der Einigung geben die Parteien keine Auskunft, wie die «New York Times» berichtet.

AFP/sep

