Gemeinde Aeschi und Beo Holz – Primarschulhaus mit Label ausgezeichnet Die Gemeinde Aeschi hat das Label Schweizer Holz für das Primarschulhaus mit Kindergarten an der Alleestrasse erhalten.

Das vor zwei Jahren fertigerstellte neue Primarschulhaus Aeschi wurde mit dem Label Schweizer Holz ausgezeichnet. Foto: PD

Erfolg für die Gemeinde Aeschi: An der letzten und ausserordentlichen Mitgliederversammlung Beo Holz durfte sie das Label Schweizer Holz für das Primarschulhaus mit Kindergarten an der Alleestrasse entgegennehmen – in der Person von Gemeindepräsident Christian Däpp.

Projekt aus Stahlbeton abgewendet

Das alte Schulhaus aus dem Jahr 1909 ist an die Kapazitätsgrenze gestossen. Ein dreigeschossiger Neubau in Holzbauweise – mit Holz aus den umliegenden Gemeindewäldern und vor zwei Jahren fertiggestellt – erweitert heute das Schulgebäude. Ursprünglich war ein Projekt aus Stahlbeton geplant, das aber noch abgewendet werden konnte.

Die Menge Holz, die im Schulhaus verbaut wurde, wächst in 35 Minuten im Schweizer Wald wieder nach. Im Holz, das beim Schulhaus Aeschi verbaut wurde, sind 652 Tonnen CO 2 dauerhaft gespeichert. Die 652 Tonnen CO 2 entsprechen der Menge, die 130 Schweizerinnen und Schweizer in einem Jahr verursachen.

Ablösung durch neue Organisation

An der Mitgliederversammlung wurde weiter das Geschäftsreglement der Lignum BE genehmigt. Es bildet die Grundlage für den Start ab 1. Januar 2022. Mit der neuen Organisation werden Regionalgruppen gebildet, die die Arbeit der Arbeitsgruppe Beo Holz ablösen. Ab Januar werden die Tätigkeiten von Beo Holz somit unter der Fahne der Regionalgruppe der Lignum Holzwirtschaft Bern weitergeführt.

