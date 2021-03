Wegen vieler Corona-Ansteckungen – Primarschule Interlaken in Quarantäne Die Kinder und Lehrpersonen der Primarschule Interlaken sind in Quarantäne. Der Unterricht findet bis 6. April aus der Ferne statt. UPDATE FOLGT

Das Guisan-Schulhaus, in dem sich die Primarschule Interlaken West befindet. Foto: BOM

Seit Montagmittag müssen die Schulkinder der Primarschule Interlaken zuhause bleiben. Grund ist, dass sich an der Schule in den letzten Tagen die Ansteckungen mit Covid-19 gehäuft haben. Dies schreibt die Schulleitung in einem Brief an die Eltern, der dieser Zeitung vorliegt. Das Kantonsarztamt habe deshalb eine Quarantäne für die Kinder und Lehrpersonen angeordnet.

Der Fernunterricht dauert voraussichtlich bis kommenden Dienstag. Betroffen von den Massnahmen ist auch der Kindergarten.

nik

