Thailand hat nun einen neuen Premierminister, der die Gnade der alten Eliten geniesst: Srettha Thavisin (61), ein bisher in der Politik unbekannter Unternehmer. «Seine Majestät hat die königliche Zustimmung für den 30. Premierminister Thailands gegeben», sagte ein Sprecher des Palastes am Mittwoch dem Nachrichtendienst Reuters. Damit ist nun ein Mann an die Spitze des Landes gerückt, den bei den Wahlen vor drei Monaten kaum jemand auf dem Zettel hatte – und für den wohl auch nicht viele gestimmt hätten.

Srettha Thavisin war bis vor kurzem Chef eines der grössten thailändischen Immobilienunternehmen. Als seine Partei, die Pheu Thai, ihn für das Amt des Premierministers vorschlug, wurde sein Geschäftssinn betont und darauf hingewiesen, dass Thavisins Erfahrung der Wirtschaft des Landes helfen könnte. Thailand ist die zweitgrösste Volkswirtschaft Südostasiens, doch die Wirtschaft stagniert nach knapp zehn Jahren Militärregierung und hat sich noch nicht von der Pandemie erholt.

Eines der grössten Bauunternehmen Thailands

Der mit 1,92 Metern ungewöhnlich hochgewachsene Thailänder studierte Wirtschaft in den USA und machte Karriere bei der thailändischen Niederlassung des Konsumgüter-Konzerns Procter & Gamble. 1990 gründete er gemeinsam mit seinen Cousins ein Unternehmen, aus dem der Immobilienentwickler Sansiri hervorging, heute eines der grössten Bauunternehmen Thailands, das über 400 Immobilienprojekte im ganzen Land realisiert hat. Nach Sretthas Wahl zum Premierminister am Dienstag stiegen die Aktien seines Unternehmens um mehr als acht Prozent und erreichten den besten Kurs seit fast sieben Monaten.

Bei der Parlamentswahl hatte die Reformpartei Move Forward die meisten Stimmen.

Sretthas Kontakte zur Wirtschaftselite des Landes dürften auch einer der Gründe sein, warum er nun überraschend in dieses Amt gekommen ist. Denn wenn es nach den Wählern gegangen wäre, würde nun der Spitzenkandidat der Reformpartei Move Forward das Land regieren. Sie hatte bei der Wahl die meisten Stimmen und wollte mit der nur zweitplatzierten Pheu Thai eine Regierung bilden. Doch das wussten die konservativen Kräfte zu verhindern. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Warum sich viele Thais in ihrem Wählerwillen verraten fühlen».)

Der 250-köpfige Senat, der von der scheidenden Militärregierung eingesetzt wurde, hatte mehrfach den Kandidaten der progressiven Koalition durchfallen lassen, die das Gesetz zur Majestätsbeleidigung reformieren und die Macht des Militärs und der alten Wirtschaftselite zerschlagen wollte. Daraufhin suchte sich die Pheu Thai neue Partner. Und einen neuen Kandidaten.

Deal mit den neuen Machthabern? Ex-Premier Thaksin Shinawatra ist aus dem Exil zurückgekehrt. Foto: Keystone

Srettha Thavisins Sprung aus der Wirtschaft in die Politik ähnelt dem des ehemaligen Pheu-Thai-Premierministers Thaksin Shinawatra, der vom Militär aus dem Amt geputscht worden war und sicher nicht ganz zufällig am Dienstag nach 15 Jahren im Exil wieder nach Thailand zurückkehrte. Thaksin wurde umgehend ins Gefängnis gebracht, um eine alte Haftstrafe abzusitzen, nachts aber noch in ein Spital weitertransportiert, wegen gesundheitlicher Probleme. Es wird vermutet, dass Thaksin hinter den Kulissen einen Handel abgeschlossen hat, der es ihm erlaubt, wieder im Land zu leben – wenn sein Kandidat dafür die alten Machtmonopole nicht anrührt.

Dafür spricht auch, dass Srettha mit den Stimmen promilitärischer Parteien ins Amt gewählt wurde, gegen die sich die populistische Pheu Thai früher eigentlich positioniert hatte. Die Bedrohung durch die moderne Move-Forward-Partei erscheint der alten Machtelite offenbar so gross, dass man sich gegen einen gemeinsamen Feind verbündet hat. Der Gestaltungsspielraum für Srettha könnte also stark eingeschränkt sein durch den einstigen Parteichef Thaksin – und die Beharrungskräfte im Land. «Es ist eine Ehre, zum Premierminister gewählt zu werden», sagte Srettha nach der Wahl zu Reportern. «Ich möchte dem ganzen thailändischen Volk danken.» Dem Volk, das einen anderen gewählt hatte.

