Mit Gleitschirm und Mountainbike unterwegs – Premiere: Zwei Leute und zwei Bikes Patrick von Känel flog mit einem Passagier und zwei Mountainbikes vom Schafläger nach Kandersteg. Das Abenteuer wurde verfilmt. Bruno Petroni

Patrick von Känel fliegt zusammen mit René Wildhaber mit dem Tandem-Gleitschirm und zwei Mountainbikes in Richtung Oeschinensee. Foto: PD

Da fliegt doch tatsächlich einer auf dem Mountainbike sitzend und am Gleitschirm hängend in der Bergwelt herum. Und als wäre das nicht bereits aussergewöhnlich genug, packt er gleich noch ein zweites Bikes plus noch einen Passagier drauf und fliegt mit diesem vom Schafläger (2400 m) über den Oeschinensee ins Tal hinunter.