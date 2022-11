Thun – Preise vom Schützenfest verteilt Am Samstag wurden zum Abschluss des Oberländischen Schützenfests die Gaben verteilt. Ein Grossteil der Auszeichnungen verbleibt in der Region. Andreas Tschopp

Festsiegerin Gewehr 50 Meter Alina Schmid aus Heimenschwand zuoberst auf dem Podest, flankiert von Vereinskameradin Sara Fahrni und Philipp Meyer aus Thun. Foto: Andreas Tschopp

Im Festzentrum des Oberländischen Schützenfests, der militärischen Mehrzweckhalle an der Allmendstrasse in Thun, gaben sich am Samstagnachmittag die Schützinnen und Schützen nochmals ein Stelldichein. Anlass dafür war das Absenden des Schiessanlasses, der Ende August und Anfang September auf elf Schiessplätzen in der Region Thun stattfand.