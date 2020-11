Anerkennungskommission Bödeli – Preise für Ehrenamtliche Ein Trainer im Turnverein, ein Jodler und ein Frauenverein: Sie alle wurden von der Anerkennungskommission Bödeli für ehrenamtliche Tätigkeiten geehrt.

Die Anerkennungskommission Bödeli vergab ihre Preise für ehrenamtliche Arbeit: (v.l.) Peter Häsler (Gewinner Sparte Kultur), Christa Bähler (Vertreterin Sprachsofa, Gemeinnütziger Frauenverein Interlaken, Gewinner Sparte Soziales), Rosmarie Iseli (Präsidentin Anerkennungskommission) und Hanspeter Rasch (Gewinner Sparte Sport). Foto: PD

Die Anerkennungskommission Bödeli verleiht seit 2007 einen Preis für ehrenamtliche Tätigkeiten in den Sparten Sport, Kultur und Soziales. Seit 2016 wird der Preis im 2-Jahres-Rhythmus verliehen, üblicherweise immer am 12. Dezember. Die Kommission setzt sich aus je zwei Mitgliedern aus Matten, Interlaken und Unterseen zusammen. «Covid-19-bedingt fand die diesjährige Verleihung in einem kleinen Rahmen mit den Gewinnern auf der Gemeindeverwaltung Interlaken statt», heisst es in einer Mitteilung.

Die Gewinnerinnen und Gewinner sind: Hanspeter Rasch, Trainer TV Unterseen (Bereich Sport) – «er betreut seit 30 Jahren die Jugendlichen des TV Unterseen mit Herzblut». Peter Häsler, Mitglied Jodlerclub Matten (Kultur) – «er ist seit 50 Jahren Mitglied des Jodlerclubs und hilft aktiv mit, das Liedkulturgut aufrechtzuerhalten und an die junge Generation weiterzugeben». Das Sprachsofa des Frauenvereins Interlaken (Soziales) – «der Frauenverein leistet mit dem Angebot einen wichtigen Teil zur Integration von Frauen und Müttern», heisst es in der Mitteilung.

