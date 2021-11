Spitäler fmi AG fand Lösung – Praxis Bälliz in Reichenbach wird nahtlos weitergeführt Die Hausarztpraxis Bälliz arbeitet künftig mit der Walk-in-Clinic Interlaken zusammen. Deren ärztlicher Leiter ist ab Dezember auch in Reichenbach als Hausarzt tätig.

Dr. med. Daniel Schenk führt neu die Hausarztpraxis Bälliz in Reichenbach. Foto: PD

Ende November gibt die bisherige Leiterin der Hausarztpraxis Bälliz in Reichenbach, Frau med. pract.

Mirela Mondescu, ihre Tätigkeit als Hausärztin in Reichenbach aus familiären Gründen auf (wir berichteten). Nun hat die Spitäler fmi AG eine nahtlose Anschlusslösung gefunden, wie sie in einem Communiqué schreibt: Dr. med. Daniel Schenk, Leiter der Walk-in-Clinic Interlaken, wird künftig auch in Reichenbach als Hausarzt praktizieren. Sein Ärzteteam werde ihn dabei unterstützen und seine Stellvertretung wahrnehmen.

Daniel Schenk leitet die Walk-in-Clinic Interlaken seit Mai 2019 und betreut in dieser Funktion sowohl Notfall- wie auch hausärztliche Patientinnen und Patienten. Er ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin mit jahrzehntelanger Erfahrung in einer eigenen Praxis. Schenk ist verheiratet und Vater dreier erwachsener Söhne.

Die Hausarztpraxis Bälliz in Reichenbach. Foto: PD

Die Spitäler fmi AG freut sich, wie sie schreibt, dass sie mit Dr. med. Daniel Schenk «eine fachlich sehr kompetente Nachfolge» für die Praxis Bälliz finden konnte. Sie hatte diese im letzten Jahr von der mittlerweile liquidierten Hausarztkette «Mein Arzt» übernommen, «um einen Beitrag an ein gutes integriertes Versorgungssystem im Kandertal zu leisten».

Die Spitäler fmi AG hat die Praxis modernisiert und technisch wie logistisch an die Systeme der Berner Oberländer Spitalgruppe angeschlossen. Dadurch sei auch ein schneller und einfacher Austausch mit dem medizinischen Fachpersonal der anderen Standorte gewährleistet.

pd

