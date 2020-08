Openair-Konzerte in Steffisburg – Praller Sound gegen Virus und Wetter Die erste Etappe der Swiss Mountain Roadshow endete am Sonntag in trauter Runde. Rund vierzig treue Fans liessen sich vom Regen nicht einschüchtern und genossen Livemusik der Spitzenklasse wie bei einer Privatvorstellung. Christina Burghagen

Baba Shrimps bei ihrem Auftritt an der Swiss Mountain Roadshow in Steffisburg. PD/Steve Wenger

Sengende Hitze oder prasselnder Regen sind nicht unbedingt die besten Freunde eines Openair-Musikfestivals. Beide Wetterphänomene musste die Swiss Mountain Roadshow am 30. und 31. Juli sowie am 2. August auf der Schulanlage Schönau in Steffisburg über sich ergehen lassen. Trotzdem erwies sich die Show als wahrer Lichtblick in einer Zeit, in der das Cornonavirus Musikerinnen und Musiker sowie Veranstalter gängelt und beutelt.