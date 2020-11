Räumung Räbloch – Präzisionsarbeit auch in Sachen Finanzen So kompliziert das Vorhaben war, so schwierig war die Budgetierung. Für die Räumung des Räblochs waren Kosten von fast 1,2 Millionen Franken geplant. Doch es wurde günstiger. Susanne Graf

Ein an Felswänden montierter Industriekran fischte Schwemmholz und anderes aus der Verstopfung vor dem Räbloch. Foto: Marcel Bieri

Das hat Seltensheitswert. Gemeint ist jetzt nicht die spektakuläre Aktion, die nötig war, um die Verklausung vor dem Räbloch zu entstopfen. Die Art, wie diesen Sommer von Schangau her angespültes Schwemmholz aus der Emme gefischt wurde, war ohnehin nicht bloss «selten»: «Die Entstopfung des Räblochs ist schweizweit, ja sogar europaweit ein einzigartiges Projekt», sagte Bauleiter Patrick Baer.

Jegliche Erfahrungswerte fehlten, entsprechend schwierig war es, den Aufwand für das anspruchsvolle Vorhaben zu berechnen. Budgetiert wurde dann mit beitragsberechtigten Kosten in der Höhe von knapp 1,2 Millionen Franken. Und siehe da, anders als es häufig bei Grossbaustellen der Fall ist, kam es günstiger als geplant: Die Räumung kostete 1,07 Millionen Franken.

Beiträge von allen Seiten

Bauherrin war die Schwellenkorporation Eggiwil. Doch sie muss das Ganze nicht selber bezahlen. Denn einerseits übernehmen Bund und Kanton 76 Prozent der Kosten. Und andererseits haben sich die Schwellengemeinden Schangnau, Signau und Lauperswil bereit erklärt, sich am Vorhaben zu beteiligen. Dies im Umfang des zu befürchtenden Schadenpotenzials, das von der Verstopfung ausging. Konkret wollte Eggiwil 35, Schangnau 50, Signau 10 und Lauperswil 5 Prozent übernehmen.

Doch als der Regierungsrat den Kantonsbeitrag beschloss, sah er ein, dass es die Schwellengemeinde Schangnau «übermässig belasten und vor grosse finanzielle Schwierigkeiten stellen würde», wenn sie so stark zur Kasse gebeten würde. Er übernahm deshalb einen Teil der Schangnauer Kosten, sodass diese nun mit gut 29’000 Franken davonkommen. Sie profitierten von einer Massnahme, die der Regierungsrat damit begründete, dass die Verstopfung in direktem Zusammenhang stand mit den Unwettern vom Juli und August 2014, die in Schangnau massive Schäden angerichtet hatten.

Schwemmholz und Ölfässer entsorgt

Die Schwellenkorporation Eggiwil bezahlt gut 92’000 Franken, Signau gut 26’000 und Lauperswil etwas über 13’000 Franken.

Zusätzliche rund 12’000 Franken habe das Berner Amt für Wasser und Abfall übernommen, sagt der Eggiwiler Schwellenkorporations-Präsident Hans Wittwer. Damit sei die Entsorgung wassergefährdender Stoffe bezahlt worden.

Nebst 550 Tonnen Schwemmholz mussten zwei Ölfässer und gewässergefährdende Kanister aus dem Räbloch geholt und fachgerecht entsorgt werden.