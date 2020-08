Wechsel bei der SP Stadt Bern – Präsidium kündigt Rücktritt an Die beiden Co-Präsidenten der Stadtberner SP Edith Siegenthaler und Daniel Rauch treten auf März 2021 zurück.

Nehmen den Hut: Daniel Rauch und Edith Siegenthaler. Fotos: Christian Pfander

Das Co-Präsidium der SP Stadt Bern mit Edith Siegenthaler und Daniel Rauch hat seinen Rücktritt auf Ende März 2021 bekannt gegeben. Die Partei wird einen Findungsausschuss mit der Suche nach einem neuen Co-Präsidium beauftragen.

Siegenthaler stellt sich nach zwei Legislaturen nicht mehr zu Wiederwahl, wie die Stadtberner Sozialdemokraten am Montag mitteilten. Daniel Rauch wurde 2017 ins Co-Präsidium gewählt. Er ist Vater dreier Kinder und will laut Mitteilung in Zukunft seine Prioritäten auf Familie und Beruf setzen.

SDA/flo