Menuhin Center Saanen – Präsident Rolf Steiger tritt ab Das Menuhin Center in Saanen erhält eine neue Trägerschaft. Der Verein Saaner Freunde der Imma übernimmt das Erbe – mit Präsident Cetin Köksal an der Spitze. Rolf Steiger (84) hört nach langen Jahren auf. Svend Peternell/PD

Blick zurück vor sieben Jahren: Rolf Steiger, Präsident des Menuhin Center Saanen (MCS), vor dem Salzhüsi. In diesem wird das MCS im bisherigen Rahmen weitergeführt. Foto: Monika Oswald

Nach 21 Jahren Jahren an der Spitze des Vereins Menuhin Center Saanen (MCS) ist Schluss. Rolf Steiger – früherer Gstaader Arzt – wird an der 17. Generalversammlung am 26. November als Präsident seinen Hut nehmen. Nachdem die Weiterführung der kleinen Institution längere Zeit unsicher gewesen war, konnte nun eine Lösung gefunden werden.

Dank der Zustimmung der Saaner Gemeindebehörde kann das gesamte Inventar Ende Jahr an den Verein Saaner Freunde der International Menuhin Music Academy (Imma) mit dessen Präsidenten Çetin Köksal übertragen werden. Das wird die neue Trägerschaft des Vereins MCS.