Wacker Thun – Präsident Georges Greiner geht im Sommer Die Berner Oberländer Handballer müssen sich nach einem neuen Vereinsverantwortlichen umsehen. Der 69-Jährige kandidiert nicht für eine weitere Amtsperiode. Adrian Horn

Umsichtig und seriös: Georges Greiner. Foto: Christian Pfander

Es ist eine Meldung, in die man eine ganze Menge hineininterpretieren könnte – nun, da es dem Verein gerade so gar nicht läuft.

Georges Greiner wird Wacker Thun verlassen. Der Präsident kündigt seinen Abgang an: in der Krise und bloss ein paar Wochen nachdem die Stadtregierung bekannt gegeben hat, das Hallenprojekt Thun-Süd in der angedachten Form zumindest vorerst nicht zu realisieren, wobei es sich auch um eine Art persönliche Niederlage für den in der Politik hervorragend vernetzten ehemaligen Spitzenjuristen gehandelt haben dürfte.

So könnte man die Sache deuten.