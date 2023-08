Prämienverbilligungen in Bern – Regierungsrat will jetzt doch mehr Familien entlasten Mehr Menschen, mehr Geld: Im Kanton Bern sollen die Prämienverbilligungen um 31 Millionen Franken ausgebaut werden. Marius Aschwanden

Die Berner Regierung will wieder mehr Menschen mit Prämienverbilligungen entlasten. Foto: 20min/Michael Scherrer

Jetzt also doch: Die Berner Regierung hat entschieden, die Verbilligungen bei den Krankenkassenprämien rückwirkend per Anfang dieses Jahres auszubauen. Insgesamt 31 Millionen Franken will der Kanton zusätzlich dafür ausgeben, wie die zuständige Regierungsrätin Evi Allemann (SP) am Dienstagmorgen an einer Medienkonferenz bekannt gab.

Begründet wird der Ausbau mit den immer höheren Prämien. Dieses Jahr lag die Zunahme im Kanton Bern bei durchschnittlich 6,4 Prozent, aufs nächste Jahr hin wird bereits mit einer weiteren Steigerung gerechnet.

Insbesondere Familien seien durch die hohen Prämien stark belastet. Deshalb sollen nun Paare mit Kindern und Alleinerziehende mehr Verbilligungen bekommen. Konkret sehen die Pläne der Regierung vor, dass 34’300 Personen aus 8200 Haushalten neu Unterstützung erhalten. Bei rund 10’000 Personen wird diese zudem erhöht.

Im ersten Anlauf ist Allemann gescheitert

Insgesamt bekommen so im laufenden Jahr 293’500 Personen aus dem Kanton Bern Prämienverbilligungen. Das sind rund 28 Prozent der Bevölkerung. Im kantonalen Recht ist vorgeschrieben, dass zwischen 25 und 45 Prozent in den Genuss von Vergünstigungen kommen sollen.

Regierungsrätin Allemann brachte einen Antrag für mehr Prämienverbilligungen eigentlich schon Ende 2022 in die Regierung. Doch damals lehnte diese das Begehren noch ab. Der Grund: Sie wollte zuerst analysieren, weshalb das für die Vergünstigungen reservierte Geld im Kanton Bern bereits mehrfach nicht ausgeschöpft wurde. 2022 wurden rund 50 Millionen Franken weniger ausgegeben als ursprünglich angenommen, 2021 waren es 30 Millionen.

Weshalb dem so war, konnte damals noch niemand genau sagen. Deshalb wollte der Regierungsrat die Kriterien für die Berechtigung auf Prämienverbilligungen auch noch nicht verändern. Mittlerweile liegt die Analyse aber vor.

Immer weniger Menschen bekamen Unterstützung

Demnach ist der Anteil der Bevölkerung mit Anspruch auf Vergünstigungen seit 2020 laufend gesunken und lag letztes Jahr knapp unter 25 Prozent. Dies verstösst gegen das Gesetz. Dem Regierungsrat blieb also jetzt gar nichts anderes mehr übrig, als zu handeln.

Verantwortlich für den Rückgang seien verschiedene Faktoren gewesen, hiess es an der Medienkonferenz. Erwähnt wurden etwa höhere Einkommen der Bezügerinnen der Prämienverbilligung, weniger Bezüger von Ergänzungsleistungen und ein Rückgang bei den Kosten für die Übernahme von Verlustscheinen.

Entscheidend für die Frage, ob jemand in den Genuss der staatlichen Unterstützung kommt und wie hoch diese ausfällt, ist im Kanton Bern das massgebende Einkommen. Je nach persönlicher Situation – alleinstehend, verheiratet, Kinder – liegt die Grenze woanders. Wie viel Geld für die Prämienverbilligungen ausgegeben wird, definiert somit nicht primär das Kantonsbudget, sondern die Ausgestaltung der Kriterien.

Marius Aschwanden ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt hauptsächlich über Gesundheits- und Sozialthemen. Er ist zudem Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Recherche. Mehr Infos @MariusAschwande

