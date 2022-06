Trachtenchortag in Brienz – Prächtige Trachten, Gesang und Tanz Bei herrlichem Frühlingswetter konnten sich Trachtenchöre aus der ganzen Schweiz am Trachtenchortag vor Experten und Publikum präsentieren. Monika Hartig

Der Trachtenchor aus Triengen: Die Frauen und Männer aus dem Kanton Luzern sangen sogar auf Zulu und auf Englisch. Foto: Monika Hartig

«Musik, tanzen, singen und Geselligkeit pflegen machen Freude und tun uns allen gut, gerade in schwierigen Zeiten», sagte OK-Präsident Bernhard Fuchs. Am Samstagmorgen fand bei prachtvollem Wetter auf dem Brienzer Cholplatz die offizielle Eröffnung des Schweizer Trachtenchortages statt. Dieser Tag hatte letztmals 2016 in Lugano stattgefunden. 29 Gruppen aus der ganzen Schweiz, jedoch keine aus dem Berner Oberland, nahmen heuer teil.