Wanderung ab Rüschegg-Heubach – Prachtwälder am Fusse des Gantrischs Die Wälder rund um Rüschegg-Heubach sind auch bei Sommerhitze für eine leichte Wanderung geeignet. Von den Wiesen und Weiden zwischen den Waldabschnitten geniesst man schöne Ausblicke ins Gantrischgebiet und zum Jura. Andreas Staeger

Der Abstieg vom Eywald zum Eygrund. Im Hintergrund das Guggershörnli. Foto: Andreas Staeger

War das nun ein guter Deal oder nicht? Seit dem Spätmittelalter verwalteten Bern und Freiburg sowohl das Schwarzenburgerland als auch die Region Murten als Gemeine Herrschaften – also als weitgehend rechtlose, aber tributpflichtige Untertanengebiete. Napoleon und der Wiener Kongress räumten mit dieser Praxis auf und verfügten, die ehemaligen Vogteien seien den einstigen Herrengebieten als gleichberechtigt anzuschliessen. Bern riss sich darauf die Gegend von Schwarzenburg unter den Nagel – ein Armenhaus zwar, aber reich an Wäldern und saftigem, für die Viehzucht bestgeeignetem Grasland. Das Murtenbiet hingegen, mit seinen Weinbergen und dem lieblichen See, wurde zum Ausgleich Freiburg überlassen.