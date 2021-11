Kunsthandwerk im Oberaargau – Prachtvolle Tischuhren, die ihrer Zeit voraus waren Eine Entdeckung wirft ein neues Licht auf die lokale Gewerbegeschichte. Im 17. Jahrhundert war in Obersteckholz eine Uhrmacherfamilie am Werk. Melissa Burkhard

Stadtchronist Simon Kuert blättert im neuen Jahrbuch des Oberaargaus. Ein Artikel widmet sich der Uhrmacherfamilie Hertzog, die im 17. Jahrhundert vermögende Kunden mit Tischuhren belieferte. Foto: Beat Mathys

«Jean Hertzog, horlogeur, A Stäckholtz 1697». – Diese Inschrift brachte den Stein ins Rollen. Als geschwungene Signatur steht sie an der Seitentür einer prachtvollen Tischuhr. Entdeckt hat sie Albert Kägi. Der Uhrmacher führt gemeinsam mit seiner Frau ein Atelier im zürcherischen Bülach und widmet sich seit 35 Jahren der Revision, Reparatur und Restaurierung aller Arten von Uhren.

2005 kam ein befreundeter Sammler an einer Auktion in Südfrankreich in den Besitz dieser rund 40 Zentimeter hohen Tischuhr. Sie landete in Kägis Atelier, wo er sie restaurierte und auf die Inschrift stiess.