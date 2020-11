Analyse Berner Stadtratswahlen – Gefestigte linke Mehrheit, progressivere Opposition Die drei RGM-Parteien haben im Stadtrat ebenso eine Mehrheit wie SP und GB mit den Parteien vom linken Rand. Grösste Oppositionskraft ist neu die GLP. Christoph Hämmann

Politische Werbung in der Berner Altstadt: Die Wahlplakate können abgeräumt werden, aber die Wahlergebnisse werden weiterhallen. Foto: Christian Pfander

Auf den ersten Blick bestätigen die Resultate der Parlamentswahlen in der Stadt Bern allgemeine Trends: Grüne und Grünliberale legen zu, BDP, FDP und SVP schwächeln. Doch bei näherer Betrachtung entpuppt sich nicht allein der nochmals kräftige Anstieg des Frauenanteils als wahre Sensation. Vielmehr kam es im Stadtrat zu markanten Verschiebungen, die das Klima und den politischen Diskurs nachhaltig verändern könnten.

Zwar ist es noch immer so, dass die drei Parteien des Rot-Grün-Mitte-Bündnisses (RGM) nur zusammen eine Mehrheit erreichen: SP/Juso mit 23, GB/JA mit 13 und die GFL mit 7 Sitzen kommen neu auf 43 Sitze. Das sind gleich viele wie vor vier Jahren. Von der EVP, die im Stadtrat mit der GFL eine Fraktion bildet, kommen wie bisher sogar noch 2 weitere Sitze dazu. Es dürfte also immer wieder Abstimmungen geben, bei denen GFL/EVP das Zünglein an der Waage spielt – und entweder RGM zu einer Mehrheit verhilft oder sich Mitte-rechts anschliesst.