Abo Darum gehen die Thuner Frauen am Freitag auf die Strasse

Sie wollen laut und bunt sein: die Frauen, die am Freitag auf Strassen und Plätzen auch in Thun für ihre Rechte kämpfen. Das Gespräch mit drei Aktivistinnen aus drei Generationen zeigt, dass in der Tat mehr im Argen liegt, als viele denken.