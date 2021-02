Rückgang der Schaltergeschäfte – Post zieht in Stettlen in den Maxi-Laden Die Post schliesst voraussichtlich im Spätsommer dieses Jahres ihre Filiale an der Bernstrasse in Stettlen. Danach werden Post-Dienstleistungen im Maxi-Laden angeboten.

Eine Kundin legt 2017 in einem Luzerner Avec-Laden mit Postagentur ein Paket auf die Waage. (Archivbild) Foto: Keystone

Voraussichtlich ab Spätsommer gibt es in Stettlen keine Postfiliale mehr. Grund für die Standortschliessung an der Bernstrasse ist laut einer Mitteilung vom Mittwoch, dass die Schaltergeschäfte in Stettlens Post stetig zurückgegangen sind.

Bereits Ende 2017 hat die Post nach eigenen Angaben Stettlens Bevölkerung informiert, dass sie auf eine Lösung mit einem Partner setzt. Nach der Schliessung werden die Post-Dienstleistungen ein paar Meter weiter im Maxi-Laden angeboten.

An über 1200 Standorten in der Schweiz arbeitet die Post bereits mit lokalen Partnern zusammen. Das Angebot dieser sogenannten «Filialen mit Partner» umfasst Postgeschäfte rund um Briefe und Pakete. Einzahlungen können die Kunden mit der PostFinance-Card und gängigen Debitkarten erledigen.

Die Angestellten des Partners werden für diese Geschäfte durch die Post geschult und betreut. In Stettlen wird die Post auch Bareinzahlungen und -auszahlungen am Domizil anbieten. Gemeint ist, dass Kunden ihre Ein- und Auszahlungen weiterhin mit Bargeld abwickeln können und das direkt beim Pöstler an der Haustüre.

sih/sda